CHSLD: le PLQ promet 1500 nouvelles places

À l'heure actuelle, 2600 personnes sont sur une liste d'attente.

Des 1500 places promises par le PLQ, 500 seraient réservés aux personnes de moins de 65 ans qui doivent vivre en CHSLD en raison de leur handicap. Les libéraux voudraient « autant que possible » regrouper ces personnes plutôt que de les faire cohabiter avec des gens très âgés.

Selon le PLQ, 525 millions seraient nécessaires pour construire des CHSLD. Les coûts d'opération seraient de 132 millions par année.

Il y a un an, le Protecteur du citoyen déplorait un manque « criant » de places disponibles en CHSLD, alors que les besoins s'accroissent. Elle constatait une « augmentation des délais d'attente ». « Par effet de domino, les ressources intermédiaires sont surutilisées, alors que, bien souvent, elles accueillent des personnes dont les besoins sont trop lourds pour elles », soulignait l'ombudsman.

Dans un bulletin publié en décembre, le Commissaire à la santé et au bien-être constatait une diminution de 926 lits dans les CHSLD entre 2010-11 et 2016-17. Il notait toutefois « une certaine hausse » depuis 2015. Pendant que le nombre de places a baissé de 2,4 % de 2010-11 à 2016-17, la population âgée de 75 ans et plus, elle, a augmenté de 15 %.

En 2016-17, il y avait 37 468 places dans les CHSLD, contre 38 394 six ans plus tôt, selon le Commissaire.

D'après les plus récentes statistiques diffusées par le ministère de la Santé lors de l'étude des crédits budgétaires le printemps dernier, il y avait exactement 37 534 places en CHSLD, au 31 mars 2017.

Le PLQ avance que sa promesse ferait porter le nombre total de places à 38 500. Or c'est environ 1000 places de plus qu'à l'heure actuelle, alors que le PLQ parle d'en créer 1500. La Presse n'a pas eu de réponses au sujet de cette différence au moment de mettre en ligne le présent texte. Une partie de l'explication pourrait résider dans le fait que le PLQ chiffre à 37 000 le nombre de places à l'heure actuelle, alors que c'est 37 500 selon les statistiques officielles.

Notons également que les documents du ministère de la Santé laissent croire que des travaux de construction de CHSLD sont déjà prévus et autorisés, pour environ 400 places.

Philippe Couillard fait son annonce à Gatineau vendredi. Il prend ensuite la direction de Lachute, puis de Laval.