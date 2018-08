PLQ: Barrette, et non Bourdon, à un débat sur la santé

Selon le syndicat des infirmières, Gaétan Barrette a confirmé sa présence vendredi soir, quelques heures après l'annonce de la candidature de Mme Bourdon, ex-PDG du CHUQ et éventuelle ministre libérale de la Santé. La FIQ lui avait proposé durant l'été de prendre part à un débat lors de la campagne électorale, et le parti l'a finalement désigné, malgré la nomination de Mme Bourdon.

En plus de M. Barrette, la caquiste Danielle McCann, ex-PDG de l'Agence de la santé de Montréal, la porte-parole du PQ en matière de santé, Diane Lamarre, et la physiothérapeute Vanessa Roy, de Québec solidaire, croiseront le fer.

«Je souhaite que (Gertrude Bourdon) participe à des débats», répondait pourtant M. Couillard mardi, juste avant que la FIQ n'annonce la tenue de son débat par voie de communiqué. «Les gens vont voir l'immense différence de calibre entre notre équipe santé et celle des autres formations politiques.»

De son côté, la candidate péquiste Diane Lavallée, ancienne présidente de la FIQ, a exprimé le souhait de débattre avec Mme Bourdon, dont l'entrée en scène a été marquée par une controverse sur son magasinage politique. Philippe Couillard serait «fort surpris» que sa candidate refuse.

«Mme Bourdon peut donner toutes les entrevues qu'elle veut», a-t-il précisé par ailleurs, niant que son parti lui impose un silence médiatique depuis le lendemain de son entrée en politique.

Si elle a décliné des demandes d'entrevue dans les derniers jours, c'est parce qu'«elle veut se concentrer sur sa campagne à Québec. Elle arrive dans son comté (Jean-Lesage), et je veux qu'elle mette beaucoup d'énergie à ça. Je suis certain qu'elle va être très présente dans les médias, et je suis certain qu'elle va être très présente sur le terrain.»