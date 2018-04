Grève de deux jours dans des CPE de la région métropolitaine

Sara Champagne

Les parents de quelque 6000 enfants fréquentant des centres de la petite enfance (CPE) de Montréal et de Laval doivent trouver un plan B aujourd'hui et demain. Le personnel d'une soixantaine de CPE, soit 1350 éducateurs, cuisiniers et employés, est en grève pour deux jours.