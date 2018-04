Débrayage dans des CPE de Montréal, de Laval et d'Estrie

Une soixantaine de centres de la petite enfance (CPE) de Montréal et de Laval sont fermés mercredi et jeudi en raison d'un débrayage de leurs employés. Environ 6000 enfants sont touchés par cette grève.

Un débrayage de deux jours est aussi en cours dans une douzaine de CPE des Cantons-de-l'Est.

Les syndiqués d'une quarantaine d'autres CPE du Grand Montréal ont déjà conclu un accord ou seraient sur le point de s'entendre.

Des syndiqués tiendront une manifestation à 9h45 mercredi à l'intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Sherbrooke Est, à Montréal.

La présidente du Syndicat des travailleuses des CPE de Montréal et Laval, Carole Leroux, et le président de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, Jeff Begley, tiendront une conférence de presse.

Les syndiqués reprochent à l'Association patronale des CPE de vouloir leur imposer plusieurs reculs.

D'autres syndiqués ailleurs au Québec feront aussi la grève cette semaine.