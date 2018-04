Mobilisation pour sauver l'école de musique Villa Maria

Adultes, enfants, francophones et anglophones ont marché solidairement de la station de métro Villa-Maria jusqu'au parc Girouard. Depuis l'annonce de la fermeture de l'école de musique, le comité S.O.S. Villa Maria multiplie les actions de protestation. Il a écrit une lettre ouverte cosignée par des sommités de la musique, notamment Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestre Métropolitain, Nathalie Choquette, Oliver Jones et Michel Rivard. Également, une pétition en ligne demandant à l'administration de revenir sur sa décision a amassé plus de 1700 signatures.

La direction du Collège Villa Maria a expliqué la fermeture de l'école de musique par des chiffres en chute libre: l'école de musique n'était plus rentable et les inscriptions étaient à la baisse.

« Nous avons fait une analyse détaillée de tous les facteurs importants du collège : les orientations, l'intérêt, nos concurrents », avait expliqué Sonia Dugas, directrice de l'école de musique, à La Presse le 1er février dernier.

Vingt enseignants de musique et 143 élèves fréquentent l'établissement qui a été fondé en 1854 par les soeurs de la Congrégation de Notre-Dame. Le Collège Villa Maria conservera une option musique à son curriculum l'an prochain.