L'Université Laval honorera Brian Mulroney malgré l'opposition au projet

Jeudi, La Presse révélait que l'Université Laval (UL) tournait le dos à la création d'un Centre de recherche en droit international et transnational en l'honneur de Brian Mulroney après avoir constaté l'opposition de plusieurs enseignants lors d'un vote consultatif sur le projet.

Or, samedi, l'institution d'enseignement a bel et bien assuré vouloir souligner la carrière de l'homme politique par « un projet d'envergure » qui « a reçu l'appui sans équivoque des directions de l'Université Laval et de sa Faculté de droit » et qui « témoignera du caractère exceptionnel de l'illustre carrière de monsieur Mulroney ».

« Brian Mulroney est une source de fierté collective pour toute notre communauté universitaire. Ancien premier ministre du Canada, un de nos plus illustres et grands diplômés, il a toujours été très impliqué dans le soutien de notre université, et nous lui en sommes des plus reconnaissants », a indiqué la rectrice de l'UL, Sophie D'Amours, dans le communiqué émit samedi.

Cette dernière explique que le corps professoral a été consulté alors que le projet était au « stade embryonnaire » et la direction de l'Université « trouve inacceptable que des membres de sa communauté aient rendu publiques ces discussions ». L'Université a également présenté ses excuses à M. Mulroney et à sa famille.