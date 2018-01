Marina Orsini devient porte-parole du service d'aide LigneParents

La comédienne et animatrice Marina Orsini devient porte-parole de LigneParents, un service professionnel d'aide et de soutien destiné aux parents qui est offert tous les jours, quelle que soit l'heure.

LigneParents est un service piloté par la Fondation Tel-jeunes, pour laquelle Mme Orsini a été porte-parole de 1991 à 2016.

Marina Orsini, qui est mère d'un garçon âgé de 15 ans, dit sentir que désormais, son rôle est davantage auprès des parents. Elle explique que son quotidien de mère, avec ses doutes et ses questionnements, l'amène à croire que plus que jamais, les services des intervenants professionnels de LigneParents sont indispensables pour soutenir celles et ceux qui donnent la vie et qui en portent la responsabilité pour toujours.

LigneParents est un service accessible par téléphone et par clavardage à ligneparents.com. Il est gratuit, confidentiel et offert pour un soutien ponctuel dans le rôle parental, une réponse aux questions ou une aide lors de situations de crise.