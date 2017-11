Immeubles de la CSDM: des organismes communautaires dénoncent un manque de transparence

Une coalition regroupant une dizaine d'organismes communautaires et plusieurs centres de la petite enfance a interpellé hier soir le conseil des commissaires de la CSDM pour qu'il fournisse rapidement la liste des bâtiments qui seront repris dans les prochaines années.

« On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis environ quatre ans. On ne sait jamais si on va quitter les bâtiments, il y a plein de projets qui sont bloqués parce qu'on ne sait pas si on va devoir quitter », dit Rémy Robitaille, porte-parole de la coalition.

La présidente de la CSDM, Catherine Harel Bourdon, soutient que cette liste sera éventuellement rendue publique.