Alexandre Bissonnette observait les féministes

(Québec) En plus de s'intéresser à Marc Lépine et à la tuerie de Polytechnique, Alexandre Bissonnette suivait de près deux groupes féministes de l'Université Laval.

Le tueur de la grande mosquée de Québec a consulté les pages Facebook des groupes Féministes en mouvement de l'Université Laval (FÉMUL) et du Comité des femmes ULaval une quinzaine de fois au mois de janvier 2017.

Le tireur s'est notamment intéressé aux événements organisés par ces deux groupes. La preuve informatique révélée lundi au procès de l'assassin montre qu'il a consulté la section Événements de la page Facebook de ces groupes. Il s'est même rendu sur la page de la FÉMUL le 28 janvier en soirée, 24h avant de tuer six Québécois de confession musulmane.

Les audiences sur la peine continuent

Après les révélations-chocs de la semaine dernière, les audiences pour la détermination de la peine d'Alexandre Bissonnette se poursuivent lundi matin au palais de justice de Québec.

Jeudi et vendredi dernier, la Couronne a présenté une vidéo de l'interrogatoire de Bissonnette fait par un enquêteur de la Sûreté du Québec au lendemain de la tuerie perpétrée à la mosquée de Québec.

On y voit le jeune homme, alors âgé de 27 ans, confier qu'il avait des pensées sombres en tête lorsqu'il s'est présenté à la mosquée le soir du 29 janvier 2017 : il pensait sauver des vies et protéger sa famille d'attaques terroristes.

Jeudi, la Couronne a aussi fait entendre au juge François Huot de la Cour supérieure l'appel au 911 fait par Bissonnette lui-même pour se rendre à la police. Il dit plusieurs fois qu'il va s'enlever la vie et demande à répétition s'il a fait des blessés à la mosquée.

Accusé d'avoir commis six meurtres au premier degré et de six tentatives de meurtre, Alexandre Bissonnette a plaidé coupable à tous ces chefs.

Il est passible de 150 ans de prison.

- Avec La Presse canadienne