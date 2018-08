Finies les entraves sur le pont Mercier

Ce matin, les usagers habituels de cet ouvrage fédéral-provincial devraient enfin avoir accès à deux voies de circulation dans chaque direction pour franchir le fleuve Saint-Laurent.

D'autres travaux de maintien et de renforcement de la plus ancienne section du pont, qui accuse aujourd'hui ses 84 ans, sont prévus jusqu'au printemps 2019. Les entraves futures devraient toutefois se limiter à des fermetures de nuit ou de fin de semaine sur le pont ainsi que sur le boulevard LaSalle, à Montréal.

La fin des chantiers estivaux du pont Mercier marque aussi la fin de la gratuité pour le passage des camions sur le pont à péage de l'autoroute 30, entre la région de Vaudreuil-Soulanges et Salaberry-de-Valleyfield. Cette mesure avait été implantée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET), au mois de juin, lorsque la fermeture partielle causée par ce chantier s'est traduite par des embouteillages monstrueux aux approches du pont, en périodes de pointe, sur la Rive-Sud aussi bien qu'à Montréal.

La plus ancienne section du pont Honoré-Mercier, en direction de la Rive-Sud, a été inaugurée en 1934. Sa structure d'acier arrive aujourd'hui en fin de vie utile et le MTMDET a entrepris le long processus d'études et d'évaluation qui mènera à son éventuel remplacement dans le courant de la prochaine décennie. En exploitation normale, le pont Mercier est utilisé chaque jour par plus de 75 000 automobilistes et camionneurs.