 Une navette sans conducteur à l'essai pour un an à Candiac 

Bruno Bisson

La Presse La Presse

Une navette autonome, sans conducteur, entièrement électrique et gratuite sera mise à l'essai sur la voie publique dans la municipalité de Candiac, en Montérégie, dans le cadre d'un projet-pilote d'un an mené par le transporteur Keolis et le constructeur français Navya, à compter du 27 août prochain.