 Manif de camionneurs artisans: lundi sera «une journée assez bordélique» 

Des milliers de camionneurs artisans vont assiéger les centres de services du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec (MTMDET, anciennement MTQ), lundi matin, pour s'opposer à une déréglementation qui permet aux entreprises de construction de faire appel à des entreprises non inscrites pour effectuer du transport de pierres, de sable ou d'asphalte sur les chantiers routiers.

L'Association nationale des camionneurs artisans (ANCAI), qui regroupe 5200 petites entreprises de camionnage en vrac, a lancé le mot d'ordre au cours des derniers jours dans ses 88 bureaux régionaux dans la province pour une journée de manifestation massive où les 60 centres de services du Ministère seront des cibles de prédilection.

En entrevue à La Presse, hier, le directeur général de l'ANCAI, Gaétan Légaré, n'a pas fait mystère de la possibilité d'un blocus dans le secteur de l'échangeur Turcot, aux abords du centre de services du Ministère dans la rue Pullman, juste au pied de l'échangeur. Le chantier de construction du nouvel échangeur Turcot est un de ces chantiers majeurs où les camionneurs artisans se plaignent d'être régulièrement mis à l'écart au profit d'entreprises n'ayant aucun compte à rendre à la Commission de la construction du Québec.

« C'est sûr qu'il va y avoir une petite promenade qui va se faire là », a-t-il affirmé à La Presse.

Embouteillages en vue

La présence de centaines de camions à benne roulant au ralenti ou immobilisés près de l'échangeur pourrait provoquer des embouteillages monstres à l'heure de pointe du matin dans ce secteur où passent quotidiennement plus de 300 000 automobiles et camions.

Gaétan Légaré a assuré hier que l'ANCAI souhaite que ces manifestations « dérangent le moins possible la population », et que les camionneurs doivent respecter le libre passage des véhicules et s'assurer de ne pas nuire à des interventions des services d'urgence, comme les ambulances ou les camions de pompiers.

« Mais il faut que le message passe. C'est inacceptable, en 2018, que le ministère des Transports laisse des gens qui n'ont aucun compte à rendre à personne accaparer des marchés sur des chantiers de construction financés par nos impôts. »

« Le 14 mai, dit-il, les camionneurs artisans vont se promener, ils vont visiter tous les centres de service du Ministère et il va y avoir aussi une mobilisation qui va être faite sur des élus du gouvernement. Ce sont eux qui nous représentent et qu'on veut sensibiliser à l'inaction du MTQ. »

« Ça va être une journée assez bordélique, convient-il. Et si le gouvernement n'entend pas raison, s'il ne veut pas comprendre la situation qu'il est lui-même en train de créer, on va organiser d'autres actions plus tard. »

Un rempart contre la corruption

Les 5200 membres de l'ANCAI sont de petits entrepreneurs privés qui, dans la vaste majorité des cas, possèdent entre un et trois camions. Sur les chantiers de construction du ministère des Transports, ce sont eux qui y transportent les matériaux (pierres, agrégats, bitume) ou qui en sortent les sols ou matériaux d'excavation. Selon M. Légaré, ces activités représentent des revenus annuels d'environ 300 millions à l'échelle de la province, ou environ 15 % de tous les investissements routiers du Ministère, chaque année.

La distribution des contrats sur les chantiers publics est assurée par des organismes de courtage à but non lucratif. Les entreprises de construction, qui obtiennent des contrats, font part de leurs besoins en camionnage à ces organismes, qui redistribuent les tâches aux camionneurs inscrits à chaque bureau (il y en a 88), dans toutes les régions du Québec.

Ces organismes de courtage sont supervisés par la Commission de la construction du Québec. Ils possèdent des comptes en fidéicommis par où transitent toutes les transactions financières entre l'entreprise de construction et le camionneur artisan.

Ce système, affirme l'ANCAI, protège les deniers publics de tout délit de collusion, de corruption ou de fausses facturations qui ont été décrits récemment lors des travaux de la commission Charbonneau sur l'industrie de la construction.

Depuis 2012, toutefois, le ministère des Transports a ouvert la possibilité aux entreprises de construction de faire appel à des entreprises de camionnage qui ne sont pas inscrites à ces bureaux de courtage. Jusqu'à 50 % des dépenses reliées au camionnage en vrac pourraient ainsi échapper aux artisans de l'ANCAI.

On n'en est pas là. Mais selon Gaétan Légaré, environ 75 millions par année, soit le quart du marché du camionnage en vrac dans les chantiers du Ministère, échappent aujourd'hui aux camionneurs artisans. Et les entreprises de construction, dit le directeur de l'ANCAI, souhaitent étendre encore plus le recours aux transporteurs sans courtage.

Des artisans en colère

La colère des artisans a éclaté au grand jour il y a quelques semaines lors du congrès annuel de l'ANCAI tenu dans la région de Charlevoix du 18 au 22 avril.

« Quand on a expliqué qu'à la Table de travail créée par le gouvernement, il y a eu des représentations pour augmenter à 70 % ou 80 % le recours au camionnage sans courtage, le congrès a quasiment explosé, dit Gaétan Légaré. La journée d'action de lundi prochain, ça découle de là. »

« Il y avait des fonctionnaires du ministère des Transports qui étaient présents et je pense qu'ils sont sortis de là un peu étourdis. En tout cas, ils se sont rendu compte que nos gens sont vraiment tannés. »

Dans un courriel à La Presse, le cabinet du ministre des Transports, André Fortin, a expliqué qu'un plan de travail en 11 points a été présenté aux cinq principales associations concernées par le camionnage en vrac au printemps 2017. En mars dernier, un changement à la réglementation du Ministère a de plus conféré « un caractère permanent » au système de courtage défendu par l'ANCAI.

« Pour notre part, a assuré le Ministère, nous n'envisageons aucune modification au pourcentage [des contrats] réservé aux camionneurs artisans. »