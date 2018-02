Ontario : un triple meurtre suivi d'un suicide

Un homme a tué trois membres d'une même famille - deux femmes et un homme - chez elle dans un village du centre de l'Ontario avant de s'enlever la vie, a annoncé la Police provinciale de l'Ontario (PPO), dimanche.

Le détective-inspecteur Martin Graham a raconté qu'un ami de la famille s'était présenté vendredi soir chez la famille, à Ryerson Township, pour une visite attendue et a «traversé la scène de la tragédie».

L'ami a immédiatement appelé le 911, vers 19h30, a ajouté M. Graham

Le quatrième mort n'avait pas de liens familiaux avec les trois victimes, mais il demeurait aussi à Ryerson Township, a relaté le policier.

M. Graham a dit que les trois membres de la famille vivaient dans la maison où leur corps a été retrouvé. Les policiers ont bloqué dimanche l'accès à celle-ci afin de continuer leur enquête. La maison est située à l'extrémité d'une route rurale de ce petit village isolé comptant moins de 650 personnes, à environ 300 km au nord de Toronto.

Les policiers ont retrouvé des fusils dans la maison, mais ne peuvent dire pour l'instant si elles ont servi pour les meurtres. M. Graham, qui dirige l'enquête, a indiqué que les quatre morts portaient des signes de blessure.

M. Graham a indiqué que des armes à feu ont été retrouvées sur les lieux, mais n'a pas voulu préciser si certaines des victimes avaient été atteintes par balle. Il n'est pas encore certain de l'heure des meurtres. «Nous savons que cela est survenu entre mercredi soir et 19h30, vendredi soir.»

L'identité des victimes n'a pas encore été révélée. Le détective a affirmé que la police ne commenterait pas toute cause possible de décès avant la conclusion d'autopsies, qui ne devrait pas survenir avant plus tard dans la semaine.

«Je suis ici depuis environ 60 ans. C'est vraiment étrange. Nous avons peut-être connu quatre incidents au cours des quelque 60 dernières années d'événement impliquant des fusils ou des échanges de coups de feu», a affirmé Cathy Still, mairesse de Burk's Falls à proximité.