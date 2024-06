(Ottawa) Le système judiciaire canadien n’est pas à l’abri des dérapages que l’on observe au sud de la frontière, et pour éviter de tomber dans le piège, les élus doivent contrer la désinformation au lieu d’alimenter, comme on l’a vu à l’Assemblée nationale cette année dans l’affaire « personne avec un vagin », a prévenu lundi le juge en chef Richard Wagner.

« On assiste aujourd’hui à des attaques contre nos juges et sur nos institutions, chose que l’on ne voyait auparavant qu’à l’étranger. L’un des défis qui persistent est de contrer la désinformation », a déclaré le juge en chef du plus haut tribunal au pays lors de sa conférence de presse annuelle.

« Bien entendu, dans une démocratie, nous acceptons – et même souhaitons – que les décisions des tribunaux fassent l’objet de débats », a-t-il poursuivi. Mais « les gens devraient au moins lire les jugements avant de les critiquer », a insisté le juge Wagner dans sa déclaration d’ouverture.

Il faisait référence à un jugement rendu en mars dernier par la Cour suprême du Canada dans lequel la juge Sheila Martin employait l’expression « personne ayant un vagin » – une fois contre 67 fois au total pour le mot « femme ».

À l’Assemblée nationale, la ministre de la Condition féminine, Martine Biron, s’en était vite emparée, faisant adopter conjointement avec le député libéral André A. Morin une motion unanime pour dénoncer le choix des mots. Avec du recul, le Parti libéral du Québec et Québec solidaire avaient exprimé des regrets.

« Je ne parlerai pas des individus en question, mais il reste que c’est un bon exemple de désinformation, s’est exprimé le juge en chef. Quelqu’un, un élu, a lu un article, sans vérifier peut-être l’origine, qui commentait un de nos jugements, et lui donnait un sens erroné. »

« Avec cette prémisse de base, elle a réussi à convaincre d’autres élus […] de condamner le libellé de cette décision-là, a-t-il ajouté. Si la personne avait bien lu, elle aurait constaté que jamais, en aucune circonstance, la Cour suprême n’aurait voulu dévaluer la notion de femme au Canada, au contraire. »

« Voilà un exemple clair de désinformation. Et je trouve ça dangereux, parce qu’on parle de personnes en autorité, et des gens qui n’ont pas lu la décision peuvent croire qu’effectivement, il y a un certain sens, une certaine vérité à ça », a-t-il tranché dans ses premiers commentaires publics sur cette histoire.

« Les juges du fédéral »

Des politiciens de l’Assemblée nationale ont eu droit à une autre pique polie de la part du juge en chef.

« Il y a eu des circonstances où des élus ont tenté de porter ombrage à des décisions parce qu’elles avaient été rendues par des juges nommés par le gouvernement fédéral… bon… évidemment », a lâché le magistrat de la Cour suprême.

« La semaine suivante, les mêmes juges nommés par le gouvernement fédéral ont rendu une décision favorable à ce gouvernement-là dont était issu l’élu, et donc, ils sont devenus des héros », a-t-il enchaîné en insistant sur l’importance de maintenir l’intégrité et la crédibilité du système de justice.

« Ce genre de commentaire gratuit doit être évité », a-t-il exposé.

Propos de Trump

L’intégrité du système judiciaire est, justement, mise à mal aux États-Unis ces jours-ci.

Les propos tenus par l’ancien président Donald Trump, qui s’est dit victime d’un procès « truqué » après avoir été reconnu coupable des 34 chefs d’accusation de falsification de documents retenus contre lui, pourraient-ils avoir des échos au Canada ?

« Je ne commenterai pas cette situation en particulier, ce qui se passe dans ce pays. J’ai décidé d’arrêter de comprendre ce qui se passe », a laissé tomber en souriant le juge en chef Wagner, arguant que le processus de nomination n’était pas entaché par la même « pollution » partisane qu’au sud de la frontière.