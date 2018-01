 Pluie verglaçante : 45 000 foyers privés d'électricité 

«La cellule de pluie verglaçante, qui s'est déplacée sur le Québec mardi, a engendré des précipitations qui ont eu pour effet d'alourdir les branches, les arbres et la végétation pour finalement tomber et toucher les fils électriques», a expliqué le porte-parole Ouali Fodil.

En Montérégie seulement, quelque 39 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Plus tôt, vers 19h, 14 000 clients étaient aussi sans courant sur l'île de Montréal. En fin de soirée par contre, ce nombre était réduit de moitié pour la métropole.

«Nous avons remobilisé nos équipes. On patrouille et on est à pied d'oeuvre pour ramener le service le plus rapidement possible», a poursuivi M. Fodil. Hydro-Québec ne pouvait néanmoins se prononcer «sur un délai moyen de rétablissement».

«Nos équipes vont travailler toute la nuit. Le rétablissement se fera de façon graduelle.»

La situation est mise à jour régulièrement sur le site Info-pannes d'Hydro-Québec.

La grande région de Montréal a reçu entre 10 et 15 mm de pluie verglaçante mardi.