Des féministes québécoises lancent Et Maintenant

Un nouveau mouvement faisant suite à #MoiAussi vient d'être lancé au Québec : il s'intitule Et Maintenant et veut galvaniser les gens de bonne volonté autour de la nécessité de créer un nouvel équilibre social où hommes et femmes peuvent vivre ensemble en se respectant, en étant égaux, et en s'aimant - et même en se draguant! Mais un monde où les abus de pouvoir dénoncés depuis l'affaire Weinstein ne se reproduiront plus.