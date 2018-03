 Accidents mortels chez Hydro-Québec: de nombreuses «défaillances» de sécurité 

Fanny Lévesque

La Presse La Presse Suivre @FannyLevesque Un sentiment de « fausse sécurité », une organisation « prisonnière d'une roue », des « évaluations déficientes des risques », une impression d'« impuissance » des dirigeants. La firme externe chargée de passer au crible les pratiques en matière de santé et de sécurité au travail d'Hydro-Québec soumet un rapport révélateur qui provoquera un « véritable changement de culture ».

Agrandir La firme ERM a montré du doigt dans un rapport les « défaillances » susceptibles d'aggraver les risques potentiels d'accidents graves ou mortels sur l'ensemble des chantiers d'Hydro-Québec. Sur la photo : le chantier de la Romaine Photo Jacques Boissinot, Archives La Presse Canadienne

Connaissant son plus sombre bilan des vingt dernières années au chantier de la Romaine, sur la Côte-Nord, avec quatre accidents mortels depuis 2009 - trois en deux ans -, la société d'État a maintenant des réponses à ses questions. La firme ERM, dont les services ont été retenus dans la foulée du quatrième accident mortel en décembre 2016, a produit son rapport après 10 mois d'examen. Et Hydro-Québec ne s'en cache pas, elle a du travail à faire pour opérer un profond changement de culture au sein de son organisation. « On avait ce qu'on peut appeler aujourd'hui avec le recul un sentiment de fausse sécurité dans l'entreprise », a admis, en entrevue à La Presse, le directeur des communications chez Hydro-Québec, Serge Abergel. « C'était basé sur des indicateurs qu'on avait, qui nous indiquaient qu'on avait somme toute une moyenne au chapitre des accidents qui semblait convenir, qui était meilleure que la moyenne dans les chantiers comparables. Même si on répondait de façon réglementaire, la santé et la sécurité n'étaient pas inculquées dans les pratiques de chacun dans l'entreprise, dans les réflexes », dit-il. DES « DÉFAILLANCES » AGGRAVANT LES RISQUES ERM a montré du doigt les « défaillances » susceptibles d'aggraver les risques potentiels d'accidents graves ou mortels sur l'ensemble des chantiers de la société d'État. À la Romaine, un chantier de 7,2 milliards, elle révèle que la fréquence des « situations à haut potentiel de risque » est d'un évènement toutes les cinq heures, en raison de la nature des activités. La firme de services-conseils énumère ensuite cinq « facteurs organisationnels aggravants » à ces situations, dont une gestion des risques « trop réactive », une reconnaissance des dangers et une gestion des risques sur le terrain « insuffisante » et des standards en matière de santé et de sécurité qui n'étaient « pas suffisamment élevés », peut-on lire dans le rapport qui tient dans une trentaine de pages. Des constats similaires ont aussi été observés sur les différents chantiers de la société d'État, qui embauche quelque 20 000 employés. Il survient néanmoins sept fois moins d'accidents dans les chantiers d'Hydro-Québec que dans les chantiers comparables ailleurs au Canada.

«La fréquence des accidents portait à croire que tout allait bien.» La firme ERM



« On a toujours suivi les règles de l'industrie, les réglementations, et puis là, surviennent trois accidents mortels de suite [en 2015-2016], expose Serge Abergel. On a beau faire mieux que les normes de l'industrie, on a beau dire qu'on a posé tous les gestes, [...] le mieux qu'on pouvait faire, c'était de se dire comment on pouvait en poser davantage. » STYLE DE GESTION DIRECTIF À la demande d'Hydro, la firme a aussi entrepris une revue complète de l'organisation, ce qui lui a permis de conclure que le « style de gestion directif » est présent à tous les échelons de la société d'État. ERM dit avoir constaté un « profond respect de la structure hiérarchique » qui peut « parfois rendre les gens mal à l'aise de partager leurs opinions sur la base de leurs expériences ». « Si Hydro-Québec désire atteindre des niveaux de performance de classe mondiale, et ce, de façon durable, il est recommandé que la direction et ses gestionnaires s'éloignent d'un style de gestion directif afin d'adopter un style de gestion qui est plus orienté sur la collaboration et la consultation en favorisant le pouvoir d'agir de chacun », indique la firme. UN VIRAGE BIEN AMORCÉ Hydro-Québec a déjà mis en oeuvre bon nombre de mesures pour améliorer ses pratiques à la lumière des constats dressés par ERM en cours de travaux. Quelque 80 agents de changement en santé et sécurité ont notamment été formés sur le chantier de la Romaine. Des rencontres portant sur les enjeux de sécurité se tiennent aussi quotidiennement au début de chaque quart. Dans son rapport, ERM reconnaît la collaboration d'Hydro-Québec à chacune des étapes de ses travaux. « Nos constats ont présenté des défis importants nécessitant la mobilisation des intervenants », écrit la firme, qui se dit « encouragée » par les progrès accomplis par les gestionnaires et par « leur volonté à vouloir adopter de nouvelles habitudes ». Le président-directeur général d'Hydro-Québec, Éric Martel, a promis dans un communiqué que son organisation « donnera[it] suite » aux recommandations de la firme ERM, entérinées vendredi par le conseil d'administration de la société d'État. Le grand patron affirme également que le « véritable changement de culture » est bel et bien amorcé chez Hydro.

«C'est un travail de long terme, pas de court terme, qui va se faire avec les employés, les entrepreneurs et les syndicats.» Serge Abergel