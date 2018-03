 Rangez vos brownies au pot, préviennent les vétérinaires 

Les vétérinaires du Québec voient chaque année leur lot de chiens aux pupilles dilatées, avec le coeur qui bat trop vite et l'air euphorique, victimes d'une intoxication au cannabis. Avec la légalisation en juillet, ils s'attendent à en voir davantage et demandent à la population d'être vigilante.

Le vétérinaire a dû réchauffer le chien à l'aide de couvertures thermiques, lui injecter un cathéter intraveineux. Il lui a même fait passer une radiographie, car à ce moment-là, il ignorait que le chien avait mangé du cannabis. Ce n'est que plus tard que la cliente a évoqué cette hypothèse.

Ce type d'intoxication menace tous les animaux de compagnie, mais les chiens sont particulièrement à risque. Le phénomène peut faire sourire. Mais les vétérinaires sont formels : un animal intoxiqué au cannabis n'a rien de drôle, et les conséquences peuvent être sérieuses.

« Les chiens peuvent être très gourmands. Si un chien tombe dans une portion de muffin ou de brownies qui contient du cannabis, il peut en manger de très grandes quantités et subir une intoxication », prévient la D re Caroline Kilsdonk, présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, en entrevue à La Presse.

«Je dis souvent aux gens de ne pas oublier que les chiens sont beaucoup plus petits que nous. Un chien de dix livres, s'il prend un gramme, l'effet est décuplé.»

L'Ordre n'a pas de chiffres précis sur les intoxications au cannabis, mais constate que les cas sont à la hausse. « Les vétérinaires croient voir ces intoxications de plus en plus souvent, note sa présidente. Mais c'est difficile de toujours avoir un diagnostic clair. »

Le chien a finalement dû rester 24 heures en clinique avant que ses symptômes se résorbent. Mais les conséquences peuvent être plus lourdes.

«Dans les régions du monde où l'usage médical du cannabis a été autorisé, le nombre d'intoxications chez les animaux de compagnie a augmenté dans les années suivantes. C'est prévisible et c'est confirmé.»

Au Colorado, après la légalisation du cannabis thérapeutique, le nombre de chiens intoxiqués chaque année a quadruplé, selon une étude de 2012. Les effets de la légalisation au grand public, comme celle qui s'en vient au Canada en juillet, n'ont pas encore été étudiés. Mais l'Ordre des vétérinaires prend les devants et appelle à la vigilance des propriétaires d'animaux.

« On demande aux gens d'être très, très prudents, comme on exerce une prudence avec les enfants et les médicaments qui se trouvent à la maison. Ça, c'est pour les intoxications accidentelles. Quant à ceux qui seraient tentés d'expérimenter le cannabis sur leur chien volontairement, c'est une initiative qui peut être risquée », prévient la Dre Kilsdonk.

Des médicaments au cannabis pour les chiens ?

Plusieurs fabricants offrent maintenant des produits pour les animaux qui contiennent du CBD, l'autre agent actif du cannabis, mais sans THC. Ces produits n'ont pas d'effet psychotrope. Le CBD aurait des vertus anti-inflammatoires. Il est possible d'en commander en ligne sur plusieurs sites canadiens. Mais l'Ordre des vétérinaires du Québec invite la population à la prudence. « En absence d'études, c'est toujours un risque d'administrer ces substances à un animal. Dans ces circonstances, ce ne serait pas bienvenu pour un médecin vétérinaire d'en prescrire, note Mme Kilsdonk. C'est à grand risque. Ce serait expérimental. »