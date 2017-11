 Les assauts de l'extrême gauche se multiplient au Québec 

Plus de 1 million de dollars de matériel incendié en une nuit, des blessures graves infligées à coups de bouteille et de la machinerie sabotée : les attaques revendiquées par des groupes d'extrême gauche se multiplient depuis quelques mois au Québec, alors que tous les projecteurs sont tournés dans la direction opposée.

Dans la nuit du 5 au 6 août, un homme aurait été attaqué à sa sortie du Bar L'Astral après avoir discuté de ses opinions politiques d'extrême droite avec son assaillant. Selon nos informations, la police soupçonne notamment un individu actif sur la scène musicale anarchiste, ainsi que deux femmes. « À un certain moment, le suspect prend la victime en encolure et la projette au sol », indique l'avis de recherche du SPVM.

En plus des dizaines d'attaques contre des bâtiments ou de l'équipement recensées sur cette plateforme, La Presse a appris que deux agressions armées survenues au mois d'août à Montréal - et qui font l'objet d'avis de recherche - étaient liées à l'extrême gauche.

La police s'intéresse à une plateforme virtuelle où des anarchistes de tout le Québec se vantent de leurs exploits, a appris La Presse. Le site en question, « Montréal Contre-Information », enseigne aussi comment fabriquer des cocktails Molotov et saboter des oléoducs à la perceuse, et il appelle à profiter des tempêtes de neige majeures pour semer le « chaos social ».

Puis, dans la nuit du 26 au 27 août, un groupe d'individus a été ciblé dans un bar du Plateau Mont-Royal par des militants « antifascistes ». « Ils sont venus dehors en tentant d'expliquer qu'ils n'étaient pas racistes », explique un communiqué envoyé à « Montréal Contre-Information ». « Après cinq secondes, une bouteille de bière était déjà cassée sur la tête de l'un d'entre eux. » Le texte conclut fièrement : « Disons qu'ils étaient tous en sang et pas mal amochés, trois d'entre eux ont été hospitalisés gravement. » Dans cette affaire, le SPVM recherche deux assaillants armés de bâtons télescopiques et un troisième armé d'une bouteille de bière.

1,2 MILLION EN DOMMAGES

L'événement était passé inaperçu jusqu'ici, mais de l'équipement de forage a été incendié en juillet dernier à Sainte-Jeanne-d'Arc, dans le Bas-Saint-Laurent, faisant 1,2 million en dommages. L'attaque a eu lieu sur un terrain de la firme d'exploration Squatex, mais l'équipement appartenait à l'entrepreneur Forages de l'Est. « Ils ont signé sur des conteneurs, cette gang de clowns-là », a expliqué le propriétaire de l'entreprise, Jacques Pelletier, sans préciser le nom utilisé. Selon un communiqué de revendication publié sur Montréal Contre-Information, les responsables se sont baptisés « Forces écosocialistes ». M. Pelletier a précisé que les enquêteurs lui auraient fait comprendre qu'en l'absence de témoins, l'enquête risquait d'être ardue.

PNEUS CREVÉS

Le 15 mars dernier, alors que le Québec affrontait une tempête d'une force rarement vue, un groupe d'anarchistes crevait les pneus de « près d'une douzaine de propriétaires de condos ». Le texte ne précise pas dans quel quartier de Montréal les méfaits ont été perpétrés. « Un peu moins de la moitié des voitures garées dans les stationnements des condos que nous avons visités avaient clairement une marque de luxe. Nous avons lacéré les pneus de toutes les voitures. Plusieurs yuppies décident de démontrer leur richesse autrement que par des BMW et des Mercedes », se justifie le groupe.

PYLÔNES AFFAIBLIS ?

La plus spectaculaire des attaques revendiquées sur la plateforme virtuelle date de septembre 2016 : « environ trente pylônes ont été les sujets d'une opération de déboulonnage » afin de les affaiblir, explique le texte accompagné d'une photo de dizaines de boulons et d'une autre de barres de fer. Le tout afin de protester contre une nouvelle ligne à haute tension. « On a ça sur notre radar », a expliqué Geneviève Chouinard, d'Hydro-Québec. Mais on s'interroge à la société d'État : « On n'a pas trouvé de vandalisme sur nos installations et même qu'après l'analyse de la photo, on doute que ce soit des pièces de nos équipements ». Fausse alerte ?

SABOTAGE DE 50 000 $

Dans un communiqué qui relate « des rumeurs » plutôt que de revendiquer directement l'action, des opposants à la construction de cette nouvelle ligne à haute tension affirment que des équipements situés sur un chantier d'Hydro-Québec à Saint-Émélie-de-l'Énergie, dans Lanaudière, ont été sabotés en guise de protestation. Vérification faite, « effectivement, il y a des véhicules qui ont été vandalisés », a expliqué la porte-parole Geneviève Chouinard. « On parle de dommages d'environ 50 000 $. » Ils appartenaient à un entrepreneur travaillant sur un projet de la société d'État. « Il paraît que le sous-contractant d'Hydro-Québec ne pourra prendre sa retraite comme prévu cette année à cause des dommages coûteux sur ses machines », se réjouit le texte.

MYSTÉRIEUX MÉFAIT

Le même communiqué mentionne « un sabotage du canon à neige de la station de ski Val Saint-Côme », toujours dans Lanaudière, toujours sans le revendiquer. « Il semble que les destructeurs de l'environnement n'ont pas de répit », indique le texte. Maxime Legros, directeur de la station, s'est dit surpris par le rapprochement avec l'extrême gauche. « Nous, on croyait plutôt que ça pouvait venir d'anciens employés ou d'employés insatisfaits », a-t-il dit, indiquant que les dommages étaient si importants que l'ouverture complète de la station a dû être retardée de 11 jours l'hiver dernier. Il estime les dommages totaux à 75 000 $.

PROJET MONTRÉAL ATTAQUÉ

Les restaurants et les épiceries fines ne sont pas les seuls à faire les frais de la lutte anti-embourgeoisement. Un groupe se vante d'avoir attaqué les bureaux de Projet Montréal dans Saint-Henri, le 19 mai dernier. « On s'était fait lancer deux ou trois roches, une dans le logo et une dans la vitrine à l'avant », a confirmé Youssef Amane, responsable des communications de la formation politique. Projet Montréal joue un rôle « dans la gentrification du quartier en sortant l'argument de la mixité sociale », dénoncent les auteurs de l'attaque. Le même soir, un supermarché IGA du coin a aussi été attaqué (« la bouffe y est trop chère »), tout comme un restaurant.

ATTAQUE À L'EXTINCTEUR

L'attaque à la peinture semble un modus operandi prisé des anarchistes. Au début du mois de juillet, des militants se sont vantés d'avoir coloré un train de VIA Rail en marche parce que sa locomotive arborait les couleurs du 150e anniversaire du Canada. Une vidéo diffusée sur la plateforme montre deux individus s'approchant de la voie ferrée et activant des extincteurs remplis de peinture. « Le Canada essaie de blanchir 150 années de violence coloniale », explique leur texte de revendication.