 La Meute manifestera samedi contre le niqab et les libéraux 

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) se prépare donc à une reprise du 20 août dernier, alors que la droite identitaire et les antifas s'étaient fait face pendant des heures dans un climat tendu.

La manifestation de samedi est organisée par les groupes de la droite identitaire Storm Alliance et La Meute. En entrevue avec La Presse, les porte-parole des deux groupes disent espérer attirer 1000 manifestants. S'ils y parviennent, il s'agira de la plus importante de leurs manifestations. La Meute avait réuni 600 personnes le 20 août, selon ses propres estimations.

«Nous, on va manifester contre le mépris systémique du gouvernement Couillard envers la population québécoise», a expliqué Sylvain Brouillette, porte-parole de La Meute.

La manifestation avait été planifiée il y a des mois pour dénoncer la tenue de consultations sur le racisme systémique. Le gouvernement libéral a depuis rebaptisé l'exercice Forum sur la valorisation de la diversité. Le mandat a aussi été retiré des mains de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

Mais le porte-parole de La Meute est toujours contre l'exercice. «Le nom a changé, mais l'esprit reste le même», croit M. Brouillette.

Les manifestants vont donc demander l'annulation pure et simple de cette consultation. La Meute veut aussi manifester contre la burqa et le niqab.

«On manifeste contre la burqa et le niqab. Tous les signes religieux qui couvrent le visage. On pense que c'est inacceptable dans notre société, on pense que c'est un avilissement de la femme. On s'est libérés de l'emprise des religions il y a 60 ans et on ne veut pas revenir en arrière», affirme Sylvain Brouillette.

Le porte-parole de La Meute, qui réside à la campagne non loin de Québec, a-t-il souvent vu des niqabs et des burqas dans la rue? M. Brouillette ne répond pas directement, mais explique qu'il «faut agir avant qu'il soit trop tard».

«Passé le hijab, ça devient de l'intégrisme religieux», croit-il.

Les antifascistes se préparent

Les groupes antifascistes, qui estiment que La Meute et Storm Alliance véhiculent un discours raciste et d'extrême droite, préparent la contre-manifestation. Des autobus en partance de Montréal ont été nolisés.

Impossible de savoir si le militant Jaggi Singh, qui avait été arrêté le 20 août, sera présent cette fois-ci. Il n'a pas répondu à une demande d'entrevue.

«Si les antifas veulent recourir à la violence, la police va s'en occuper et les deux groupes ont leur propre service de sécurité, a expliqué le fondateur de Storm Alliance, Dave Treggett. Mais je ne m'attends pas à ça. Je pense que ça va être calme.»

Calme ou pas, les organisateurs de la manifestation ont choisi de ne pas divulguer le lieu de rassemblement, qui aura lieu à 11h. Il sera seulement communiqué samedi matin.

Le 20 août, les manifestants de La Meute avaient été confinés pendant quatre heures dans un stationnement couvert, alors que les contre-manifestants occupaient la rue. Il avait fallu attendre que la police leur libère le passage pour qu'ils entament leur marche.

Questionné quant à savoir si un scénario similaire se reproduira samedi, Sylvain Brouillette, porte-parole de La Meute, a simplement répondu : «Non».