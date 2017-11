 Cannabis: l'industrie veut faire de la pub à la télé et à la radio 

S'il n'en tenait qu'à l'industrie du cannabis, des publicités vantant « la saveur et le goût » d'une marque de marijuana en particulier seraient diffusées à la télé, à la radio ainsi que dans les médias sociaux, pourvu que 70 % de l'auditoire soit composé d'adultes.

Une coalition représentant 90 % des producteurs légaux de cannabis vient d'adopter des « lignes directrices » entourant la promotion et le marketing de leurs produits. Le guide d'autoréglementation, obtenu par La Presse, propose aussi que les producteurs de pot récréatif et médical puissent utiliser des « lettrages et des logos colorés » pour l'emballage de leurs produits, mais qu'en aucun cas ceux-ci ne doivent « sembler attrayants pour les jeunes qui n'ont pas l'âge légal propre à la province ou le territoire où ils résident ».

Inspirées de la réglementation entourant la vente d'alcool, ces propositions s'écartent de ce que réclament plusieurs organismes de défense de la santé publique, soit une réglementation imposant à l'industrie du cannabis les mêmes restrictions qu'à celle du tabac. Toute forme de publicité entourant les produits du tabac est interdite depuis 2009 dans les magazines et les journaux au Canada. Des règles volontaires les ont bannies de la télé et de la radio dès 1972.

PRÉSENTATION À OTTAWA

Le guide d'autoréglementation a été présenté aux responsables du gouvernement Trudeau ces derniers jours par l'industrie du cannabis. Son adoption survient alors qu'Ottawa s'apprête à clarifier la réglementation entourant la publicité et le marketing de ces produits. Pour l'heure, le projet de loi C-45 légalisant le cannabis prévoit uniquement une interdiction de proposer des emballages « susceptibles de rendre le cannabis attrayant pour les jeunes ou d'en encourager la consommation », mais autorise les emballages permettant aux consommateurs « d'avoir accès à des renseignements à partir desquels ils peuvent prendre des décisions éclairées sur la consommation de cannabis ». Le projet de loi reste flou sur ce qui entoure le marketing, la mise en marché et la publicité. Le gouvernement québécois n'a quant à lui toujours pas présenté son projet de réglementation, qui clarifiera le fonctionnement de la vente et de la distribution.

« Les lignes directrices que nous avons adoptées sont vraiment une initiative de protection du consommateur », soutient Pierre Killeen, vice-président aux communications corporatives et gouvernementales chez Hydropothecary, un des deux producteurs de cannabis autorisés du Québec.