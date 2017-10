 Allégations d'inconduite sexuelle: neuf femmes dénoncent Rozon 

Neuf femmes, dont l'animatrice Pénélope McQuade et la comédienne Salomé Corbo, allèguent avoir été victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles de la part du grand patron de Juste pour rire, Gilbert Rozon, rapporte ce soir Le Devoir.

Gilbert Rozon a démissionné de ses fonctions de président du groupe Juste pour rire, de commissaire aux célébrations du 375 e de Montréal et de vice-président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain un peu plus tôt en soirée, se disant «ébranlé des allégations [le] concernant».

La réalisatrice Lyne Charlebois raconte qu'elle était dans la vingtaine lorsqu'elle a rencontré M. Rozon, en 1982. Après un souper avec son conjoint, Mme Charlebois et M. Rozon auraient quitté pour poursuivre leur conversation dans un bar. En route, M. Rozon aurait prétexté vouloir aller changer de chemise. «La première chose que j'ai su, c'est qu'on était dans sa chambre, il était sur moi et j'ai fait la planche», rapporte la femme au Devoir.

Lyne Charlebois a publié lundi un message décrivant un homme que les autres présumées victimes ont reconnu. Elles ont communiqué entre elles et choisi de se confier aux médias. Les faits allégués s'étendent sur trois décennies.

Pénélope McQuade, les comédiennes Salomé Corbo et Sophie Moreau, la réalisatrice Lyne Charlebois, l'entrepreneure Geneviève Allard, la recherchiste Anne-Marie Charrette et Marlène Bolduc ont livré leurs histoires au Devoir et au 98,5 FM dans la foulée de la vague de dénonciation #MeToo, #MoiAussi.

Les comédiennes Sophie Moreau et Salomé Corbo y vont de révélations d'inconduite sexuelle de Gilbert Rozon à leur endroit alors qu'elles n'étaient qu'âgées de 15 et 14 ans.

Salomé Corbo explique qu'elle avait accès à l'époque aux «gros partys» de la fin de festival Juste pour rire. Pendant l'un de ces événements en 1990, Gilbert Rozon l'aurait agrippée et «passé sa main près de [sa] culotte et a réussi à mettre un doigt dans [son] vagin». Dans le cas de Sophie Moreau, l'homme l'aurait prise et «demandé de l'embrasser» en coulisses.

Pénelope McQuade allègue pour sa part que Gilbert Rozon l'aurait suivie dans une toilette privée alors qu'elle était chroniqueuse à Salut bonjour! et qu'elle couvrait le festival Juste pour rire. «Tout de suite après moi, je sens quelqu'un qui rentre. Je vois la lumière se fermer et j'entends la porte se barrer. Et quelqu'un que j'ai aperçu était Gilbert Rozon», relate l'animatrice au Devoir.

«Il s'est jeté sur moi. J'ai complètement figé. Lui aussi d'ailleurs», ajoute-t-elle au quotidien. Penelope McQuade affirme être parvenue à ressortir avant que les choses n'aillent plus loin.