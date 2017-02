 Neige et pluie verglaçante: mardi s'annonce difficile sur les routes 

Environnement Canada annonce « un intense système dépressionnaire »

« La neige débutera sur l'extrême ouest du Québec mardi matin et se propagera plus à l'est en soirée. Sur le sud et le centre de la province, la neige se changera en une période plus ou moins prolongée de pluie verglaçante dans la nuit de mardi à mercredi ou tôt mercredi matin dans la région de Québec », peut-on lire sur le site internet d'Environnement Canada.

Des alertes ont été émises, notamment pour l'Estrie, la Montérégie, Lanaudière, les Laurentides et la Mauricie, ou de 5 à 10 millimètres d'accumulation de verglas sont prévus dans ces régions. Or le bilan de ce système dépressionnaire est difficile à prévoir.

« Une certaine incertitude existe encore sur la trajectoire du système ce qui ne permet pas de préciser les quantités et le type sur chacune des régions. Il est cependant sûr qu'il y aura des répercussions importantes sur la circulation », est-il aussi indiqué sur le site.

Les routes, les trottoirs et les aires de stationnement pourraient se transformer en patinoires. Les automobilistes et les piétons sont appelés à faire preuve de prudence.