L’objectif n’est pas atteint un an après le lancement

Plus d’un an après son lancement, le programme d’accès aérien régional ( PAAR ) n’a pas atteint ses objectifs. Un peu moins de 45 000 billets aller-retour ont été vendus en douze mois, mais la Côte-Nord a été l’une des destinations les plus prisées.

Benjamin Ducornait, Initiative de journalisme local Ma Côte-Nord

Les 98 000 billets disponibles sur la première année du programme des billets à 500 dollars sont loin d’avoir trouvé preneur. Selon un bilan du ministère des Transports obtenu par Macotenord.com, 44 300 billets ont été vendus entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, soit 45 % de ce qui était offert.

Les Îles-de-la-Madeleine sont la destination la plus populaire du programme avec plus de 11 000 billets à tarif réduit. Cette destination représente à elle seule plus de 30 % des billets vendus dans le cadre du programme.

La Côte-Nord arrive en deuxième position avec l’aéroport de Sept-Îles et ses 6809 billets aller-retour à 500 dollars. Les autres aéroports de la région ont aussi été demandés alors que les Fermontois ont été des adeptes du programme puisque l’aéroport de Wabush a accueilli pas moins de 6445 passagers. Les aéroports de Baie-Comeau et de la Basse-Côte-Nord participaient aussi au programme.

Moins populaire en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent



Dans les autres régions, le programme a été moins populaire. 3076 billets à 500 dollars ont été vendus pour l’aéroport Michel-Pouliot de Gaspé et 882 pour Bonaventure.

Quant à l’aéroport de Mont-Joli, il a accueilli quelques 454 passagers avec des billets à 500 dollars.

Carte des aéroports régionaux admissibles au programme

Notons que ce programme est toujours en vigueur et qu’il est possible pour les passagers de se procurer des billets à 500 dollars, pour un maximum de trois aller-retour par année.