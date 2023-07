Afin d’alléger le coût des vacances en famille, La Presse a repéré pour vous des activités gratuites aux quatre coins du Québec à essayer cet été. Découvrez nos suggestions toutes les deux semaines.

Mauricie : Noël en juillet

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL Jusqu’à dimanche, on fête Noël à Saint-Élie-de-Caxton.

Même si Noël n’est que dans 158 jours, le réveillon est déjà commencé à Saint-Élie-de-Caxton. Jusqu’à dimanche, la municipalité est décorée comme en décembre pour la troisième édition de Noël dans l’Caxton. Parmi les artistes qui monteront sur scène, on compte un invité de marque : Nicolas Noël. Le sympathique personnage sera en spectacle au cœur du village, ce samedi, à 14 h. Alaclair Ensemble, Mike Clay et Edith Butler seront également en prestation ce week-end. L’entrée au festival est gratuite, mais on doit se procurer un passeport en ligne. Par ailleurs, jusqu’en septembre, les touristes de passage dans la municipalité pourront résoudre la quête du flamant au nez rouge, jeu d’énigmes ludiques qui leur fera découvrir les légendes de Saint-Élie-de-Caxton.

Noël dans l’Caxton, du 20 au 23 juillet

Au cœur du village de Saint-Élie-de-Caxton et au Camping Bivouak, 3970, route des Lacs, à Saint-Élie-de-Caxton

Lanaudière : quand l’eau se donne en spectacle

PHOTO YANNICK MITCHELL, FOURNIE PAR LA CORPORATION DU 350E DE LA VILLE DE TERREBONNE Le spectacle Ava – Terrebonne au fil de l’eau est présenté jusqu’au 26 août.

La ville de Terrebonne fête ses 350 ans. Amateurs d’arts et d’histoire sont invités à assister à Ava – Terrebonne au fil de l’eau jusqu’au 26 août. Dans ce spectacle aquatique multimédia créé par Laser Quantum, un immense écran d’eau sert de toile de fond pour raconter l’histoire de la ville. Images, sons et lumières sont utilisés pour faire vivre au public une expérience immersive, du mercredi au samedi, à la tombée de la nuit. Les représentations ont lieu au cœur du Vieux-Terrebonne, dans le parc Masson, où a récemment été inaugurée la Place du 350e. Avec l’ajout de balançoires géantes, de tables et de mobilier urbain coloré, l’endroit est idéal pour un pique-nique en famille.

Ava – Terrebonne au fil de l’eau, du mercredi au dimanche, jusqu’au 26 août

Parc Masson, 283, boulevard des Braves, à Terrebonne

Saguenay–Lac-Saint-Jean : pique-niquer avec des marionnettes

PHOTO AGNIESZKA STALKOPER, FOURNIE PAR LE FESTIVAL Les personnages du Chant de l’arbre participent aux PikNik Marionnettik.

Croiser des bêtes fantastiques et des personnages épatants alors que l’on pique-nique dans un parc ? C’est possible au PikNik Marionnettik, l’un des évènements organisés dans le cadre du Festival international des arts de la marionnette, qui se tient à Saguenay, du 25 au 30 juillet. En plus de ces lunchs spéciaux prévus les 26 et 27 juillet, petits et grands sont conviés à une foule de représentations gratuites. Assister à une nouvelle version du conte Le chat botté, suivre le spectacle déambulatoire de trois étranges personnages surdimensionnés ou encore influencer les choix musicaux d’Elvis la marionnette sont quelques-unes des options qui s’offrent aux festivaliers. Différentes expositions font également partie de la programmation.

Le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay, du 25 au 30 juillet

Les spectacles se déroulent en une vingtaine de lieux dans la ville.

Bas-Saint-Laurent : des encouragements à la tonne

PHOTO IFTEN REDJAH, FOURNIE PAR LES JEUX DU QUÉBEC Mouski, mascotte de la Finale des Jeux du Québec à Rimouski

De passage dans la région de Rimouski ? Pourquoi ne pas en profiter pour aller encourager les quelque 3500 jeunes athlètes qui performeront dans près d’une vingtaine de disciplines à la Finale des Jeux du Québec jusqu’au 29 juillet ? Parmi les sports à voir lors de cette 57e édition, on compte la natation, le soccer, le volleyball, le basketball et l’athlétisme. Peut-être croiserez-vous la mascotte Mouski dans les gradins ? De midi à 21 h, rendez-vous à la Place des Jeux où de nombreuses activités gratuites pour toute la famille sont proposées dans une ambiance de fête foraine : jeux gonflables, prestations musicales, introduction au paracyclisme… Une séance d’autographes avec les quatre ambassadeurs des Jeux, dont la médaillée d’or en haltérophilie Maude Charron, y est par ailleurs prévue lundi prochain.

Finale des Jeux du Québec à Rimouski, du 21 au 29 juillet

La Place des Jeux est située à la Place des Anciens-Combattants, rue Saint-Germain Ouest, à Rimouski.