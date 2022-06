PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Au deuxième étage se déploie le coin bistro et son espace lounge, auquel s’ajoute un espace plus formel de salle à manger. La clientèle peut y déguster un cocktail préparé à partir d’alcools québécois et un menu axé sur le partage : gravlax de saumon maison, mini-burgers de porc effiloché cuit au fumoir, etc. Le chef exécutif et directeur de restauration, Jean-Benoît Courcoul, promet un menu accessible composé de plats de saison faits maison avec des ingrédients locaux.