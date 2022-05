Snow Fest de Puvirnituq

L’hiver est inuit

(Puvirnituq) Des dizaines de chiens attelés à leur traîneau jappent et piétinent la surface gelée de la baie d’Hudson. Derrière leurs traîneaux, des mushers tiennent fermement les rênes et retiennent les bêtes en attendant le signal de départ de la course.