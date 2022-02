Prise d’assaut par les touristes l’été, la côte gaspésienne semble parfois bien endormie au cœur de l’hiver. Avec son cégep et ses nombreux centres de services, Gaspé reste toutefois bien vivant. Quelques idées pour y passer un moment avant ou après le ski hors-piste.

Simon Chabot La Presse

Parc national Forillon et Centre culturel Le Griffon

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le phare de Cap-des-Rosiers

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Sentier La Taïga

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Au loin, les falaises du parc national Forillon

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Café de l'Anse, au Centre culturel Le Griffon







La ville de Gaspé s’étend sur un territoire de plus de 1300 km2 qui compte parmi les plus beaux paysages du Québec, dont les falaises du parc national Forillon. Le parc est fermé l’hiver, mais des bénévoles entretiennent quelques sentiers pour la raquette, le ski de fond et le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), dans les montagnes et sur la côte, notamment celui de La Taïga, dans la baie de Gaspé. Bon à savoir : le Centre culturel Le Griffon, installé dans un ancien entrepôt frigorifique de L’Anse-au-Griffon, prête des raquettes gratuitement. Le week-end, le Café de l’Anse sert aussi des repas, dont de copieux déjeuners. En chemin, vous pourrez en plus admirer le magnifique phare de Cap-des-Rosiers.

557, boulevard du Griffon

Oh les pains et Café des Artistes

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La boulangerie Oh les pains

La rue de la Reine regroupe la plupart des adresses les plus courues de Gaspé. Pour le repas du midi, la boulangerie Oh les pains, ouverte du mercredi au samedi pendant la saison froide, propose de petites pizzas, une soupe du jour et d’excellents desserts (tarte au sucre et à l’érable, gâteau au fromage et à l’argousier, etc.). Les pains et les croissants ont aussi très bonne mine… parfaits avec un café pour un petit-déjeuner sur le pouce. Autre option : le Café des Artistes, dans la même rue, qui est ouvert tous les jours jusqu’à 15 h l’hiver. On peut y déjeuner d’une viennoiserie ou d’un bagel au saumon fumé, par exemple, et y dîner d’un sandwich bien nourrissant, servi avec un potage du jour et un café, dont les grains sont torréfiés sur place.

Oh les pains : 114B, rue de la Reine

Café des Artistes : 101, rue de la Reine

Paquebot

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Café Paquebot

Le café montréalais Paquebot a ouvert une succursale à Gaspé, l’automne dernier. Le menu est encore court, mais la machine à café est déjà bien rodée. L’endroit organise aussi des 5 à 7 pour découvrir des vins nature au verre. Un coin boutique accueille de bonnes bouteilles, des bières et tout ce qu’il faut pour se faire soi-même de l’excellent café.

123, rue de la Reine

Marché des saveurs gaspésiennes

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Marché des saveurs gaspésiennes (à droite)

Fromages québécois, charcuteries, collations et bières locales… le Marché des saveurs gaspésiennes offre une vaste sélection de produits fins. Idéal pour se faire des provisions en vue d’une balade en nature ou avant de prendre la route. Gardez l’œil ouvert sur les arrivages de la célèbre microbrasserie gaspésienne Auval. Si les frigos sont vides, renseignez-vous, les propriétaires accepteront peut-être de vous donner un coup de fil pour vous prévenir de la mise en vente des prochaines bouteilles…

119, rue de la Reine

Tétû

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La « taverne gaspésienne » Tétû

Le restaurant de l’hôtel Baker abrite la « taverne gaspésienne » Tétû. Le menu est varié, des brunchs du matin aux pizzas napolitaines du soir. On y trouve aussi des burgers, des poutines, des pâtes et, Gaspésie oblige, des produits de la mer. Les tacos de poisson y sont préparés avec de la morue de pêche responsable. Le soir, l’ambiance peut rappeler celle d’une brasserie sportive. Lors de notre passage, la clientèle était plutôt âgée (pas de cégépiens en vue). Autre option pour le souper, toujours rue de la Reine, le classique bistro Brise-Bise, qui est ouvert toute l’année.

Têtu : 178, rue de la Reine

Brise-Bise : 135, rue de la Reine

Auberge sous les arbres

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’Auberge sous les arbres

Les prix des chambres sont plus abordables à Gaspé l’hiver. L’Auberge sous les arbres propose les siennes, au décor qui rappelle les maisons bourgeoises du début du XXe siècle (pensez papiers peints fleuris, rideaux et fauteuils de velours, meubles antiques…), à partir de 110 $ la nuit. Et dans notre chambre silencieuse, le matelas était particulièrement confortable…

146, rue de la Reine