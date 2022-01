Un souper dans une chambre d’hôtel, c’est bien. Une expérience gastronomique dans une jolie serre chauffée extérieure entourée de neige, avec vue sur la Vieille Capitale et les étoiles la surplombant, c’est encore mieux. Résumé d’une expérience inoubliable à l’Auberge Saint-Antoine.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Avec la fermeture des salles à manger, plusieurs hôtels ont ramené une formule éprouvée l’an dernier, soit l’offre gastronomique en chambre, une façon de « voyager » en temps de pandémie et de se sentir un tant soit peu comme au restaurant. Même si les restaurants pourront de nouveau accueillir les clients dès le 31 janvier, plusieurs établissements hôteliers comptent bien prolonger cette expérience qui a suscité dans certains cas un réel engouement auprès de leur clientèle. Au nombre des offres : tables nappées installées dans les chambres, plateaux de sushis à partager ou encore petit-déjeuner au lit.

Mais certains innovent plus que d’autres. Profitant du fait qu’un grand nombre de ses 95 chambres et suites sont dotées de terrasses privées, la réputée Auberge Saint-Antoine, à Québec, a créé l’an dernier son Expérience sous les étoiles. On propose un repas gastronomique quatre services du restaurant Chez Muffy, servi dans une serre chauffée extérieure où on peut s’attabler, selon les modèles de serre, à deux ou à quatre personnes.

L’offre a connu une telle popularité que l’établissement Relais & Château a prolongé l’expérience jusqu’à la fin de mars l’an dernier. Et il était clair que, peu importe la situation sanitaire, l’offre serait de retour cette saison, affirme Marie Lou Bédard-Delisle, gestionnaire de communauté pour l’Auberge Saint-Antoine, qui a accueilli La Presse sur place la semaine dernière.

Un cocon

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La serre chauffée est intime et reste confortable malgré le temps frisquet.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Une des serres offrant vue sur le fleuve Saint-Laurent

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Ceux qui le préfèrent peuvent aussi déguster leur repas à l’intérieur. 1 /3





« Cette année, nous avons 13 serres en tout et l’expérience sera offerte jusqu’à la fin de mars. Avec cette offre, nous avons vraiment pu connecter encore plus avec notre clientèle québécoise. C’est une expérience qui interpelle beaucoup les gens qui ont quelque chose à célébrer, qui veulent souligner un moment important », remarque-t-elle.

C’est auprès de la société Canada Greenhouse Kits que l’établissement a déniché ces petites serres, qui deviennent, l’espace d’une soirée, un cocon sous les étoiles où profiter d’un repas en toute intimité. Les serres sont montées par grue sur les terrasses de l’Auberge Saint-Antoine, et grâce à une petite chaufferette, des couvertures et même des « chauffe-orteils » à insérer dans ses chaussures fournis par l’hôtel, il est possible de profiter de l’expérience sans geler malgré la température glaciale qui sévissait le soir de notre passage.

Composer avec les contraintes

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Alex Bouchard, chef du restaurant Chez Muffy, a créé le menu quatre services pour l’Expérience sous les étoiles.

Pour fournir une expérience à la hauteur de la réputation de l’établissement, un ballet sophistiqué a dû être mis en place entre la cuisine et le service, explique le chef Alex Bouchard, qui est à sa deuxième année à la barre du restaurant Chez Muffy. Celui-ci a revisité la carte, optant pour un menu à l’ardoise évolutif et en phase avec les saisons qui met en valeur les produits de la ferme maraîchère que l’Auberge possède sur l’île d’Orléans.

Il y a beaucoup de contraintes pour ce qui est du service, de la cuisson des viandes, même du choix de la vaisselle… On doit pouvoir dresser nos assiettes et qu’elles tiennent en se rendant jusqu’à la chambre. Alex Bouchard, à la barre du restaurant Chez Muffy

« Tout cela, en voulant que le menu reste représentatif de ce qu’on fait chez Muffy. Il y a une chambre, ça peut prendre jusqu’à 12 minutes pour y aller… Disons que quand l’assiette sort de la cuisine, tu ne dois pas la toucher avec tes mains ! », lance-t-il en riant.

Et on doit dire que c’est tout à fait réussi. La soirée débute avec un apéro : un kir élaboré avec le sirop de cassis de Mona & Filles, de l’île d’Orléans. Puis, arrivent les deux premiers services, accompagnés d’un verre de blanc vermentimo italien : un consommé aux champignons, où le bouillon fumant est versé sur les champignons à table, pour une température idéale, et une entrée froide de saumon fumé avec betteraves jaunes et choux-fleurs marinés.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Consommé aux champignons, sur lequel un bouillon fumant est versé, une fois à table

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Entrée froide de saumon fumé et betteraves jaunes

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La finale sucrée du repas, avec crème de mélilot 1 /3





Le plat principal est réconfortant avec son pressé de pintade, ses artichauts et lentilles et sa sauce suprême, là encore versée à la dernière minute, qu’on accompagne d’un verre de rouge charnu. La finale sucrée est tout en légèreté et en textures, avec son biscuit aux épices et ses coings pochés, sur lesquels notre maître d’hôtel verse une onctueuse crème de mélilot. On a beau étirer le temps, voici la fin : le temps est venu de quitter, à regret, notre repaire douillet où, le temps d’un repas, la pandémie a cessé d’exister.

L’Expérience sous les étoiles est offerte jusqu’au 31 mars, à partir de 650 $ (pour deux personnes).

Quatre autres expériences pour s’évader

Germain Hôtels

PHOTO FOURNIE PAR LE GERMAIN MONTRÉAL L’expérience gastronomique en chambre au Germain

L’an dernier, Germain Hôtels a été parmi les premiers à offrir des repas gastronomiques à la chambre. Cette année, le groupe hôtelier continue — et au-delà du 31 janvier, vu la popularité de la chose — avec ses forfaits, offerts dans les établissements Germain Montréal (en collaboration avec le restaurant Le Boulevardier) et Ottawa (restaurant Norca). Au menu : repas quatre services, bouteille de vin et petit-déjeuner dans une chambre qu’on promet ultraconfortable.

Estérel Resort

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ESTÉREL RESORT Le BBQ extérieur de l’Estérel

Situé dans les Laurentides, Estérel Resort s’est refait une beauté l’automne dernier, avec un investissement de 7 millions de dollars. Même si les trois restaurants de l’endroit vont rouvrir, plusieurs offres gastronomiques à la chambre demeurent au menu pour les prochaines semaines, comme la dégustation de vins et fromages, le menu sushi ou la boîte gourmande du restaurant Chais58. Envie de prendre l’air ? Un BBQ extérieur offrant d’appétissantes grillades, à accompagner d’un vin chaud, est aussi offert jusqu’à la mi-février.

Manoir Hovey

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MANOIR HOVEY Expérience gastronomique à la chambre au Manoir Hovey

Ce magnifique établissement Relais & Château situé à North Hatley, en Estrie, offre depuis le début de la pandémie les repas dans les chambres, maintenant toutes équipées de table et de chaises, pour une expérience confortable. L’offre est fort populaire et restera en vigueur même si le restaurant Le Hatley, mené par le chef Alexandre Vachon, accueillera de nouveau les clients en salle à partir de lundi. Si vous êtes de passage le week-end, profitez-en pour réserver une initiation à la pêche sur glace avec un guide d’expérience, boissons chaudes incluses.

Moulin Wakefield Hôtel & Spa

PHOTO JON BORD, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MOULIN WAKEFIELD Chalets Starlight du Moulin Wakefield

Situé au cœur du parc de la Gatineau, tout près d’Ottawa, le Moulin Wakefield offre lui aussi l’expérience gastronomique de son restaurant La Muse dans de petites serres chauffées et joliment illuminées, installées dans la cour extérieure arrière. Lorsque le temps le permet, les clients peuvent réserver petit-déjeuner ou souper trois services dans les chalets Starlight, qui accueillent confortablement deux personnes.