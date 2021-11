Pour s’imprégner doucement de la magie du temps des Fêtes, quoi de mieux qu’une visite dans un marché de Noël ? Voici quelques suggestions, en ville et en région.

Véronique Larocque La Presse

Québec : le Marché de Noël allemand de Québec s’agrandit

PHOTO KERSTIN WINKLER, FOURNIE PAR LE MARCHÉ DE NOËL ALLEMAND DE QUÉBEC Le Marché de Noël allemand de Québec

Le Vieux-Québec prend des airs de véritable conte de Noël en cette fin d’année. En plus des lieux habituels près de l’hôtel de ville, le Marché de Noël allemand s’étend à la place D’Youville et à la place d’Armes. Les éléments décoratifs emblématiques, comme la lumineuse Weihnachtspyramide, sont de retour, mais des nouveautés s’ajoutent, dont un village alpin et la carriole du père Noël. Gardez l’œil ouvert ! Le célèbre personnage a été aperçu dans les environs. Dans les charmantes cabanes de bois réparties entre les différents sites, on trouve plus de 90 exposants. Artisanat, produits du terroir et exclusivités allemandes et européennes font partie de leurs stocks. Un petit creux ? Des boissons typiquement allemandes et des plats réconfortants d’inspiration européenne sont offerts. De nombreuses activités pour les enfants sont aussi prévues, dont un théâtre de marionnettes.

Du jeudi au dimanche, du 25 novembre au 19 décembre, ainsi que les 20, 21, 22 et 23 décembre.

Charlevoix : le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul tout en musique

PHOTO FOURNIE PAR L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE BAIE-SAINT-PAUL Le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul

Le Festif ! souffle un air de fête sur le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul. Grâce à un partenariat entre les deux évènements, des prestations musicales de DJ Champion, Socalled, De Temps Antan et Sara Dufour sont au programme les vendredis et samedis dès 17 h, dans l’espace « La bonne franquette », où l’on trouve également un service de bar offrant du vin chaud, de la bière, du café et des bouchées. « Toute la journée, on a aussi une programmation musicale d’artistes locaux, des chorales, des spectacles divers », indique Pierre-Laurent Salin de l’Étoile, de l’Association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul. Dans le stationnement de l’église, une vingtaine d’exposants de la région font découvrir leurs produits aux visiteurs. Besoin de vous réchauffer ? Une autre vingtaine d’exposants vous attendent tout près, à l’intérieur du carrefour culturel Paul-Médéric.

Les 26, 27 et 28 novembre et les 3, 4 et 5 décembre.

Montréal : du renouveau au Grand Marché de Noël

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Une trentaine de cabanes ont été érigées sur la Place des Festivals.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Une trentaine de cabanes ont été érigées sur la Place des Festivals. 1 /2



Après quelques années d’absence, le Grand Marché de Noël est de retour au centre-ville de Montréal dans une formule renouvelée. « On est une nouvelle organisation, donc ce sont des décors qui sont complètement inédits. […] On parle d’une trentaine de cabanes dans lesquelles vont habiter des exposants, des artisans, des producteurs locaux, des artistes », explique Line Basbous, directrice générale de La Lutinerie, promoteur de l’évènement. Un faubourg alsacien et une fabrique à churros ont aussi été érigés dans le Quartier des spectacles, sans oublier l’incontournable sapin de Noël, haut d’une trentaine de pieds. Pour animer ce village éphémère, des prestations musicales et théâtrales spontanées sont prévues à intervalles réguliers. Vous adorez ce type d’évènement ? Rendez-vous aux marchés Jean-Talon et Atwater, où la magie des Fêtes s’est aussi propagée.

Du mercredi au dimanche jusqu’au 19 décembre ; du lundi au dimanche du 20 décembre au 2 janvier (fermé les samedis 25 décembre et 1er janvier).

Montérégie : le Marché de Noël et des traditions de Longueuil a le cœur à la fête

PHOTO MATTHEW POBURYNY, FOURNIE PAR LE MARCHÉ DE NOËL ET DES TRADITIONS DE LONGUEUIL Le Marché de Noël et des traditions de Longueuil

C’est une année de célébration pour le Marché de Noël et des traditions de Longueuil. En plus de souligner les 15 ans de l’évènement, l’organisateur, Métiers et traditions, fête ses 30 ans. Une bière a été spécialement conçue par la microbrasserie longueuilloise Le Barrage pour l’occasion. « La Trad » est offerte dans la zone « Chalet-Bar », section avec une grande terrasse extérieure où sont aussi servis les fameux bretzels du marché. Dans le parc St. Mark, quelque 70 exposants se sont installés dans la cinquantaine de maisonnettes érigées. Tout au long de l’évènement, les visiteurs peuvent croiser différentes animations déambulatoires spontanées. « On va avoir de la danse, du chant, une artiste du feu, des musiciens, des amuseurs publics, le père Noël, des lutins… », énumère Alexandra Saliba, du Marché de Noël et des traditions de Longueuil. Pour ajouter à la féérie, une œuvre éphémère, créée par l’artiste Carole Simard-Laflamme, illumine le parc.

Les vendredis, samedis et dimanches, jusqu'au 19 décembre.

Lanaudière : des enfants sages au Marché de Noël de Joliette

PHOTO YSABELLE FOREST, FOURNIE PAR LE REGROUPEMENT DES MARCHÉS DE NOËL DU QUÉBEC Le Marché de Noël de Joliette

Votre enfant se demande s’il a été sage cette année ? Le père Noël du Marché de Noël de Joliette se fera un plaisir de lui répondre en consultant la liste de son énorme livre conçu spécialement pour l’évènement, qui fête lui aussi son 15e anniversaire. « On voulait créer de la magie même si l’enfant ne peut pas s’asseoir sur le père Noël [en raison des mesures sanitaires]. L’enfant pourra tout de même avoir une discussion avec lui », explique Joanne Dubois, présidente du Regroupement des Marchés de Noël du Québec. À quelques pas de la maison du père Noël, le Village des artisans et ses maisonnettes de bois regroupent une trentaine d’exposants de la région. À proximité, la cathédrale de Joliette accueille des spectacles et une exposition de crèches.

Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 19 décembre, et du 20 au 23 décembre.

Outaouais : une première édition pour le Marché de Noël de Montebello

PHOTO FOURNIE PAR LA MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO Le Marché de Noël de Montebello

Cette année marque la première édition du Marché de Noël de Montebello, qui se déroule à l’intérieur et à l’extérieur de l’église Notre-Dame-de-Bonsecours. Une trentaine d’artistes, d’artisans, de producteurs et de restaurateurs participent à l’évènement. Sur place, l’attention des visiteurs risque d’être attirée par l’immense igloo gonflable. Entrez-y ! Un espace lounge vous y attend. Dans un autre igloo, plus petit celui-là, le père Noël reçoit les familles et offre des surprises aux enfants. « Tout au long du marché, il va y avoir beaucoup d’animation. De la musique d’ambiance, des chansonniers, un conteur public et une conférence sur les fêtes de Noël », indique Isabelle Thom, coordonnatrice au développement à la municipalité de Montebello.

Les 3, 4, 5, 10, 11 et 12 décembre.

Saguenay–Lac-Saint-Jean : place aux exposants au Marché de Noël européen de Saguenay

PHOTO FOURNIE PAR LE REGROUPEMENT DES MARCHÉS DE NOËL DU QUÉBEC Le Marché de Noël européen de Saguenay

Cette année, le Marché de Noël européen de Saguenay met de l’avant les exposants de la région. Les visiteurs sont invités à découvrir leurs produits en se promenant parmi la trentaine de cabanes érigée sur la place du Citoyen, dans l’arrondissement de Chicoutimi. Avis aux gourmands, l’offre culinaire y est variée. « Plus de la moitié de nos exposants vendent des produits alimentaires. On a du chocolat, des gaufres, du café, des mets préparés, des pâtisseries, de la pizza, des confitures… », énumère Monique Gauvin, de l’Association des centres-villes de Chicoutimi. C’est aussi l’endroit idéal pour trouver de petits cadeaux de Noël, ajoute-t-elle. Malgré la COVID-19, plus de 8000 personnes ont participé à l’évènement l’an dernier. « Ce fut une année record », note Monique Gauvin, qui espère voir ces chiffres se répéter une fois de plus.

Du 2 au 5 décembre.

Avec ou sans passeport vaccinal ?

Selon la formule retenue par les organisateurs de chaque marché de Noël, le passeport vaccinal est parfois exigé pour entrer sur le site ou accéder à certaines zones. Mieux vaut vérifier sur le site internet de chaque évènement avant de s’y rendre. Notons également qu’afin de se conformer aux exigences gouvernementales liées aux mesures sanitaires, de nombreux marchés ont choisi de ne pas divulguer d’horaire précis des spectacles et des animations qui auront lieu pendant leur évènement.