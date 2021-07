Les nouvelles mesures de sécurité adoptées par le Stampede incluent une réduction de moitié de la fréquentation quotidienne, des stations d’assainissement pour le public et un nettoyage amélioré sur tout le terrain. Le personnel et les bénévoles sont tenus de porter le masque et de passer des tests rapides de dépistage de la COVID-19.

(Calgary) Le Stampede de Calgary est de retour, après avoir été forcé d’annuler l’an dernier pour la première fois de son histoire.

Bill Graveland La Presse Canadienne

En raison de la COVID-19, des changements notables pourront être observés dans les 10 jours de festivités.

Les allées sont plus larges, des marqueurs indiquent la distance appropriée dans les files d’attente et on compte moins de manèges.

« Nous voulions étendre cela, créer plus d’espace de distanciation sociale, nous avons donc moins de manèges pour atteindre cet objectif », a expliqué Scooter (Greg) Korek, le vice-président des services à la clientèle pour North American Midway Entertainment.

« Les manèges que nous n’avons pas apportés étaient peut-être certaines de nos attractions les moins populaires. Nous avons apporté tous les favoris. »

PHOTO JEFF MCINTOSH, THE CANADIAN PRESS « Ce que je dirais, c’est que les gens doivent se guider avec leur propre niveau de confort. Mais nous sommes certains d’avoir créé un excellent environnement ici pour que les gens viennent et s’amusent », a déclaré le vice-président du Stampede, Jim Laurendeau.

Les nouvelles mesures de sécurité adoptées par le Stampede incluent une réduction de moitié de la fréquentation quotidienne, des stations d’assainissement pour le public et un nettoyage amélioré sur tout le terrain. Le personnel et les bénévoles sont tenus de porter le masque et de passer des tests rapides de dépistage de la COVID-19.

Les courses de chariots n’auront pas lieu et le défilé d’ouverture du Stampede est confiné sur le terrain sans la présence du public.

Le Stampede se déroule jusqu’au 18 juillet.