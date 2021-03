Québec et Canada

Des sentiers non respectés dans les parcs de la Rive-Sud

En raison de la pandémie actuelle, du confinement et de l’impossibilité de pratiquer de nombreuses activités sportives, le parc Michel-Chartrand de Longueuil, est de plus en plus fréquenté par des gens de villes environnantes et ceux-ci ne respectent pas toujours les règles des lieux.