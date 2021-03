Les Jardins de Métis, en Gaspésie, se préparent à un été occupé, cette année, parce que la région pourrait bien être encore prise d’assaut par les Québécois et que cette fois, pandémie ou pas, l’endroit compte bien proposer des dizaines d’évènements en plein air, à commencer par le 22e Festival international de jardins.

Simon Chabot

La Presse

La neige abonde encore sur la côte gaspésienne, mais dans les ateliers des Jardins de Métis, on s’affaire déjà à bâtir certains des aménagements du prochain Festival international de jardins, qui s’ouvrira le 26 juin.

Le thème de l’été : La magie est dehors, pour lequel cinq propositions ont été retenues. L’allusion au confinement n’a rien de fortuit. « Il y avait une volonté de notre part de répondre à cet évènement majeur », explique Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis et du Festival.

IMAGE FOURNIE PAR LES JARDINS DE MÉTIS Avec les Miroirs acoustiques des architectes paysagistes montréalais Emmanuelle Loslier et Camille Zaroubi, les visiteurs pourront « entendre » les jardins, côté fleuve ou côté terre.

IMAGE FOURNIE PAR LES JARDINS DE MÉTIS Hässja, de l’architecte suédois Emil Bäckström, alimente « une réflexion sur les paysages agricoles » en explorant de mystérieuses structures traditionnelles de séchage de foin.

IMAGE FOURNIE PAR LES JARDINS DE MÉTIS Le jardin Open Space, soumis par le collectif de stagiaires en architecture québécois legaga, fait tomber les murs d’une maison pour l’ouvrir sur la nature.

IMAGE FOURNIE PAR LES JARDINS DE MÉTIS Choose Your Own Adventure, du collectif new-yorkais Balmori Associates, invite à repenser son rapport à l’environnement en mettant en scène des phénomènes naturels.

IMAGE FOURNIE PAR LES JARDINS DE MÉTIS Le Porte-bonheur, des Français David Bonnard, Laura Giuliani et Amélie Viale, conviera le public à passer symboliquement les portes qui nous séparent du monde depuis le début de la pandémie 1 /5









Le jardin Open Space, soumis par le collectif québécois legaga, fera ainsi littéralement tomber les murs d’une maison, symbole du confinement, pour l’ouvrir sur la nature. Avec Hässja, l’architecte suédois Emil Bäckström explore de mystérieuses structures traditionnelles de séchage de foin, qu’il transforme en petites cabanes, pour alimenter « une réflexion sur les paysages agricoles », avance Alexander Reford, aussi membre du jury qui a sélectionné les projets.

Le collectif new-yorkais Balmori Associates propose Choose Your Own Adventure, une installation qui invite à repenser son rapport à l’environnement en mettant en scène des phénomènes naturels comme le vent, l’humidité ou la chaleur. Les Miroirs acoustiques, des architectes paysagistes montréalais Emmanuelle Loslier et Camille Zaroubi, mettent quant à eux l’ouïe en valeur, avec deux immenses antennes paraboliques récupérées. En se posant sur chacun des points focaux, on pourra ainsi « entendre » les jardins, côté fleuve ou côté terre.

Enfin, le Porte-bonheur, des Français David Bonnard, Laura Giuliani et Amélie Viale, conviera le public à passer symboliquement les portes qui nous séparent du monde depuis le début de la pandémie pour porter le regard sur un nouvel horizon.

Contrairement à l’an dernier, les Jardins de Métis pensent pouvoir accueillir certains des concepteurs de ces créations éphémères, qui restent en général sur place entre deux et quatre étés. Malgré les contraintes sanitaires, Alexander Reford espère aussi pouvoir présenter des activités extérieures tout l’été.

PHOTO ALI INAY, FOURNIE PAR LES JARDINS DE MÉTIS Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis et du Festival international de jardins

L’an dernier, à part le Festival et quelques concerts du Conservatoire de Rimouski, tout a été annulé. On reste prudents, mais on est optimistes pour l’été prochain. Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis

« L’architecte Pierre Thibault, qui collabore depuis 20 ans avec les Jardins de Métis, va construire quelques “placettes” pour permettre de petites prestations en plein air », ajoute Alexander Reford, qui prévoit aussi des concerts, de même que des activités littéraires et culinaires. L’atelier d’architecture in situ, qui célèbre aussi ses 20 ans de complicité avec les Jardins, annonce d’autres interventions permanentes sur place. Les détails de la programmation suivront au cours des prochains mois.

Grâce au concours de l’architecte Kim Pariseau, tout le parcours alimentaire a aussi été revu pour l’été prochain. « Dans le contexte pandémique, on a voulu réinventer la file d’attente pour en faire un passage convivial, plein de couleurs ludiques », explique M. Reford.

PHOTO JEAN-CHRISTOPHE LEMAY, FOURNIE PAR LES JARDINS DE MÉTIS En 2020, malgré une programmation très réduite et une ouverture reportée de trois semaines, les Jardins de Métis ont accueilli 60 000 visiteurs, soit l’équivalent d’une année normale.

En 2020, malgré la programmation réduite et une ouverture reportée de trois semaines, les Jardins de Métis ont accueilli 60 000 visiteurs, soit l’équivalent de l’année précédente. « Malgré l’absence encore une fois des touristes étrangers, nous pensons en avoir un peu plus cet été, entre 10 et 15 %, surtout si les Canadiens se déplacent, estime le directeur. La bonne nouvelle de la pandémie, c’est qu’on a reçu pas mal de jeunes de 20 à 30 ans l’été dernier, et je pense qu’ils ont aimé leur expérience. On a peut-être gagné de nouveaux clients pour la vie ! »

Les Jardins de Métis doivent ouvrir leurs portes le 30 mai.

