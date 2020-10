S’évader un instant

La folie du golf

En mai dernier, le gouvernement du Québec annonçait le début du déconfinement. Faute d’options, bien des Québécois ont alors décidé de donner une chance au golf, l’une des premières activités accessibles après des mois de confinement. Un peu plus de quatre mois plus tard, le golf au Québec connaît les plus beaux moments de son histoire. Et il est encore temps d’en profiter, si on prend soin bien sûr de ne pas changer de région.