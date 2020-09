Parc national de Frontenac : témoin du passé sauvage des Appalaches

(Saint-Praxède) Plus isolé que les autres parcs nationaux des Cantons-de-l’Est, mais encore un peu trop proche pour se retrouver sur la liste des destinations vacances les plus populaires, le parc national de Frontenac passe un peu sous le radar. Pourtant, il offre une variété d’écosystèmes, d’activités et de panoramas qui méritent le détour. Coup d’œil à un parc qui offre intimité et nature sauvage à moins de deux heures trente des grands centres urbains.