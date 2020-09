À l’intérieur du Maikan, on retrouve un espace pour cuisiner, une table et un grand lit (queen).

De Charlevoix à l’Outaouais, il est possible de vivre l’expérience de minichalets au design contemporain dans plusieurs régions du Québec, et ce, été comme hiver. Les disponibilités s’envolent vite, mais surveillez les pages Facebook des entreprises. Des annulations sont souvent annoncées.

Valérie Simard

La Presse

Repère Boréal (Charlevoix)

Repère Boréal est certainement l’une des icônes de cette tendance. Ouvert depuis 2016 aux Éboulements, dans la région de Charlevoix, le site compte trois modèles de microchalets contemporains pouvant accueillir de deux à quatre personnes et deux plus grandes habitations pour les groupes. Largement vitrées, elles offrent toutes une vue sur la forêt boréale. Les petits chalets sont tous dotés du nécessaire pour cuisiner et de lits qu’on dit de qualité supérieure. Le plus rudimentaire, mais aussi le plus charmant, le Maikan, ne possède ni cuvette, ni eau courante, mais un bloc sanitaire est accessible à l’intérieur du bâtiment central et, à côté, une zone spa incluant bains chauds et sauna. À vous de choisir votre niveau de luxe !

À partir de 135 $ la nuitée, taxes en sus

> Consultez le site web de Repère Boréal

Microchalets d’Édouard (Saguenay)

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES MICROCHALETS D’ÉDOUARD Les Microchalets d’Édouard sont en fait des Coolbox, un concept développé par une entreprise du Lac-Saint-Jean.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES MICROCHALETS D’ÉDOUARD Le 512 est inspiré par la falaise qui borde l’unité. Le chalet est conçu pour deux personnes, mais peut en accueillir jusqu’à quatre.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES MICROCHALETS D’ÉDOUARD Pensé pour les jeunes familles et les amis, le Bouleau possède deux lits grand format superposés. 1 /3





Conçus à partir de conteneurs, les microchalets Coolbox ont un look différent, plus industriel. On en retrouve à divers endroits au Québec, dont à L’Anse-Saint-Jean, petit village niché aux abords du fjord du Saguenay. Depuis l’an dernier, les Microchalets d’Édouard proposent quatre Coolbox pouvant accueillir entre deux et quatre personnes. Bien équipés, ils possèdent même une salle de bain séparée avec douche. L’ensemble est situé à côté d’une paroi rocheuse bien connue des grimpeurs de la région. Non loin se trouvent également les pistes de ski alpin ainsi que les sentiers de ski de fond, de raquette et de vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) de la station Mont-Édouard. Cet hiver, les Microchalets d’Édouard offriront la location d’équipement pour le ski hors-piste.

À partir de 175 $ la nuitée, taxes en sus

> Consultez le site web des Microchalets d’Édouard

Les Loges (Cantons-de-l’Est)

PHOTO FOURNIE PAR LA RIVEST-CRÉATRICE D’IMAGE Les Loges sont un concept développé par Janie Lejour pour offrir une expérience thermale intime en forêt.

PHOTO FOURNIE PAR LA RIVEST-CRÉATRICE D’IMAGE Chaque unité dispose de larges fenêtres donnant sur la nature.

PHOTO FOURNIE PAR LA RIVEST-CRÉATRICE D’IMAGE Chaque loge peut accueillir jusqu’à quatre personnes, mais c’est avant tout le couple qui est ciblé. 1 /3





Aux Loges, dans le Canton de Stanstead, le concept de cabines de luxe a été poussé à un autre niveau. Elles sont certes plus énergivores que les cabines traditionnelles, mais l’objectif de s’unir à la nature demeure, le désir de sa fondatrice, Janie Lejour, étant d’offrir un ressourcement thermal intime en forêt. Pour l’instant au nombre de trois, chacune des loges de 65 m2 est dotée de son propre spa, sauna sec, hammam, d’une source d’eau froide, en plus d’une cuisine complète, d’une salle de bain et d’un poêle au bois. Chaque loge peut accueillir de deux à quatre personnes, puisqu’il y a une chambre fermée avec un grand lit (queen) et un divan-lit au salon. Mais, à l’instar de plusieurs microchalets, ce sont surtout les couples qu’on vise ici. Les visiteurs peuvent profiter du terrain boisé et ont accès au lac Memphrémagog dans la baie de Fitch. Tout près du site se trouve également le sentier nature Tomifobia, une piste de 19 km pour faire de la randonnée, du jogging, du vélo et du ski de fond. Une fois le projet terminé, le site comptera huit loges en location.

À partir de 260 $ la nuitée, taxes en sus

> Consultez le site web des Loges

HOM mini chalets (Outaouais)



PHOTO FOURNIE PAR CLAUDELLE DESBIENS ET YOHANN NGUYEN Construits sur pilotis, les minichalets HOM permettent de se rapprocher de la cime des arbres.

PHOTO FOURNIE PAR MYRIAM BARIL TESSIER Dotés d’une cuisine et d’une salle de bain, ils ont tout le confort d’un chalet.

PHOTO FOURNIE PAR CLAUDELLE DESBIENS ET YOHANN NGUYEN HOM mini chalets se trouve en bordure du lac McGregor, auquel les clients ont accès. 1 /3





À Val-des-Monts en Outaouais, HOM mini chalets mise aussi sur le grand confort en nature. Sur son terrain de 100 acres, l’entreprise propose des chalets sur pilotis avec cuisine tout équipée, salle de bain complète, chambre avec très grand lit (king), poêle à bois, plancher radiant et spa privé sur le balcon. D’une superficie de 60 m2, ces chalets avec électricité et eau courante peuvent loger deux personnes. Ils sont situés au bord du lac McGregor où un quai privé est à la disposition des clients. Planche à pagaie, pêche, raquettes et ski de fond font partie des activités possibles sur le site. Deux chalets sont actuellement offerts en location. Six autres sont en construction à proximité et devraient être prêts en juin 2021.

À partir de 258,75 $ la nuitée, taxes en sus

> Consultez le site web de HOM mini chalets