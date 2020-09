Sentier Oka–Montréal: incomparable paysage riverain

C’est la pièce maîtresse du Réseau vélo métropolitain. Le sentier cyclable Oka–Mont-Saint-Hilaire s’étend sur pas moins de 143 kilomètres, d’un bout à l’autre du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. Évidemment, ce n’est pas le genre de périple que l’on effectue en une seule journée. On l’a donc fait en deux étapes, en commençant par la section ouest, entre Montréal et Oka, que nous vous présentons aujourd’hui. Une balade qui met plus que jamais en valeur l’incomparable paysage riverain des rivières des Prairies, des Mille Îles et du lac des Deux Montagnes.