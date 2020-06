Les amateurs d’horticulture pourront inscrire la date du 15 juin à leur agenda.

Stéphanie Morin

La Presse

En effet, après une fermeture de 13 semaines, le Jardin botanique ouvrira de nouveau ses jardins extérieurs aux visiteurs le lundi 15 juin. Les serres et les pavillons du Jardin de Chine et du Jardin japonais resteront toutefois fermés.

Pour souligner cette réouverture, la gratuité sera accordée aux 17 ans et moins, du 15 juin au 31 août 2020. Dans le but de permettre un meilleur contrôle du nombre de personnes sur le site, les billets seront vendus à heure fixe à compter du jeudi 11 juin. Le port du masque est recommandé, mais non obligatoire. De plus, les consignes sanitaires obligent le Jardin botanique à alléger sa programmation d’activités pour les mois de juillet et août.

Les heures d’ouverture seront de 9 h à 18 h, du dimanche au jeudi, et de 9 h à 19 h, les vendredi et samedi.

> Consultez le site du Jardin botanique