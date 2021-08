Les jolies planches à pagaie colorées Maddle sont apparues sur les cours d’eau du Québec – et sur les fils Instagram des influenceuses ! – au début de l’été. On peut dire qu’elles révolutionnent l’image souvent très « sport » d’un loisir qui a le vent en poupe.

Ève Dumas La Presse

C’est la perspective d’un deuxième « été COVID » qui a motivé Julien Méthot et son équipe à développer des planches attrayantes pour les Québécois qui souhaitaient explorer leur province par voie aquatique.

Au printemps 2020, le jeune entrepreneur de 25 ans qui travaillait dans le monde du spectacle et des évènements à grand déploiement s’est retrouvé sans boulot. Il a rapidement lancé Montreal Weights, une boutique en ligne consacrée à l’équipement d’entraînement à domicile.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, LA PRESSE Julien Méthot (à droite) a fondé Maddle avec son ami Justin Tardif Francœur.

Julien Méthot se dit reconnaissant d’avoir eu l’occasion de se lancer en affaires. Peut-être n’aurait-il pas osé si les circonstances ne l’y avaient pas obligé. « Petit, je vendais plein de choses sur eBay ! », raconte-t-il. Mais sa carrière d’organisateur d’évènements festifs et de DJ a pris le dessus.

Une planche plus accessible

Une planche à pagaie ou « SUP » peut coûter entre 500 et 3000 $. Chez Maddle, toutes les planches sont à 599 $, pour l’instant. Livrée dans un sac à dos avec roulettes, la planche se transporte bien. En plus de l’élément vedette, le colis contient une pagaie ajustable (avec 50 % de carbone), une courroie extensible pour fixer la planche à sa cheville en cas de chute et dérive, une pompe manuelle et une trousse de réparation.

Comme la majorité des SUP gonflables sur le marché, la Maddle ne requiert que de 5 à 10 minutes de pompe manuelle (lire un peu de jus de bras et quelques perles de sueur au front !) ou une pompe électrique (vendue séparément) pour devenir une grande plateforme flottante d’une longueur de 10 pi 6 po et d’une largeur de 32 po. Et elle se dégonfle et se roule comme un charme.

On vous recommande de bien fixer la sécurité sur l’aileron central pour ne pas le perdre au fond de l’eau ou dans les algues accrochantes. Une fois bien gonflée à 15 PSI, la planche est stable, que ce soit pour naviguer ou pour faire une séance de SUP yoga. Impossible, par contre, de vous garantir que ce sera simple de tenir son guerrier ou son équilibre sur la tête pendant cinq bonnes respirations, mais c’est faisable ! Avis aux grands gaillards mesurant plus de 6 pi, il y a fort à parier que les petits muscles stabilisateurs travailleront très fort pour vous empêcher de tomber à l’eau !

Maddle PHOTO FOURNIE PAR MADDLE Maddle se décrit comme une marque plus « art de vivre » que sport.

PHOTO FOURNIE PAR MADDLE Le design à la fois simple et très « punché » des planches Maddle les distingue.

Dessinées avec une clientèle majoritairement féminine en tête, les 24 planches Maddle sont néanmoins assez variées pour plaire à tout le monde.





Cela dit, de l’aveu du fondateur, Maddle a d’abord été pensé pour une clientèle féminine, puisqu’elles comptent pour plus de 60 % des adeptes de cette activité. L’image de marque créée par l’agence Wellington repose principalement sur le rouge et le rose. Les planches, elles, peuvent également être turquoise, lavande, bleu royal et même noires.

En utilisant un algorithme, on a réussi, avec quatre couleurs de base, à créer 24 designs de planches. Notre but était vraiment de lancer un produit qui se distingue par son look, qui fonctionne bien et qui ne coûte pas trop cher. Julien Méthot

Avec environ 2000 planches vendues en un mois et demi, Maddle semble ne pas s’être trop trompée de cible. L’équipe rêve déjà à d’autres designs plus unisexes et à des tailles de planches différentes pour l’été prochain. Motivé comme jamais, Julien Méthot et son équipe développeront d’autres produits, dont certains qui seront non seulement imaginés au Québec, mais aussi fabriqués ici.