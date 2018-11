Voir les animaux du monde: itinéraires de tous poils

À la fois guide pratique et livre d'inspiration,Voir les animaux du monde peut aussi nous faire simplement voyager dans un monde regorgeant de bêtes étranges et sublimes, le nôtre.

Voir les animaux du monde n'est pas un livre que l'on emporte avec soi. C'est plutôt lui qui vous emporte; à dos d'autruche africaine, de requin-baleine, de jaguar du Belize ou de fourmi coupe-feuille. Fourmillant de fauves et d'insectes bondissants, les superbes photographies colorées, mises en valeur par le large format de l'ouvrage, sont les premières à vous sauter aux yeux. On effectue un premier tour de piste, qui se mute en grand tour du globe, en feuilletant pages et pays, au hasard, pour gambader aux flancs d'une faune fantastique.

Puis, c'est aux textes de vous entraîner dans un monde de poils, de plumes et d'écailles, vous faisant peu à peu prendre conscience que, oui, rencontrer ces merveilles de la nature en personne n'est pas un rêve hors de notre portée.

En fait, l'auteure Ariane Arpin-Delorme, fondatrice de l'agence de voyages Esprit d'Aventures, vous y fournit toutes les clés pour déverrouiller les portes de ces aventures animalières sur les cinq continents: parcours détaillés jour par jour, points forts des séjours, public ciblé, listes des drôles de bêtes qui vous passeront peut-être sous les yeux, descriptions de certaines espèces insolites, d'enjeux ou de particularités géographiques. L'ouvrage a aussi bénéficié des bons soins du vétérinaire Jacques Dancosse pour des compléments et la révision des informations sur la faune. Le tout est couronné par des cartes illustrant les circuits proposés, malléables à souhait.

«Mon agence ayant fait des safaris-photos et animaliers l'une de ses spécialités, j'encadre de nombreux voyageurs à réaliser leur rêve d'enfance, comme vivre un safari en Afrique. Mais une foule de destinations se prêtent à l'observation de la faune.»

Quelques exemples des trajets proposés: explorations aquatiques en Tanzanie, en compagnie de requins et rascasses; incursion dans la jungle brésilienne, avec capybaras, tamanoirs et piranhas; excursion dans les steppes mongoles, où aigles royaux survolent yaks, rennes et chevaux...

Le coup de coeur de Mme Arpin-Delorme? «J'ai eu l'opportunité d'observer les gorilles des montagnes deux fois plutôt qu'une, soit au Rwanda et en Ouganda. Il est impossible de rester indifférent en rencontrant ces magnifiques créatures ressemblant de si près à l'homme. Ces moments uniques resteront à jamais gravés dans ma mémoire et je dois avouer avoir même versé quelques larmes!»

Bref, un livre qui vous donnera envie de tout, sauf de rester dans votre terrier.

Voir les animaux du monde - 50 itinéraires de rêve. Ariane Arpin-Delorme, Jacques Dancosse et al. Éditions Ulysse. 210 pages, 34,95 $.