Au Pérou avec Disney… sans Mickey

Oubliez Mickey Mouse, le château de Cendrillon et les manèges. Disney, c’est aussi une agence de voyages d’aventures. Avec plus de 30 destinations sur tous les continents, Adventures by Disney propose des excursions enlevantes au rythme intense. Au Pérou, cela s’est traduit par un itinéraire bien rempli… et surprenant.