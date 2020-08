Mahahual, le village qui refusait d’être le prochain Tulum

(Mahahual, Mexique) Takata, centre de plongée et de recherche en écologie marine fondé par deux Québécois, un Chilien et un Bolivien, souhaite faire du village de Mahahual, au Mexique, un modèle de protection de l’environnement et de tourisme responsable. Nous leur avons rendu visite l’hiver dernier.