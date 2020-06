Splendeurs au sommet du Malawi

L’Afrique compte de nombreuses régions montagneuses propices à la randonnée pédestre. On connaît le Kilimandjaro, bien sûr, mais on entend aussi parler du mont Kenya, des monts Simien d’Éthiopie et de la chaîne du Ruwenzori, à la frontière de l’Ouganda et de la République démocratique du Congo.