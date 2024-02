Vous avez été nombreux à nous écrire afin de faire connaître vos adresses de bonnes poutines partout sur le globe. Oui, on peut dire que la poutine a réellement… conquis le monde !

L’Arménie au menu

Richard s’avoue un peu déçu, car nous n’avons pas évoqué le restaurant de son fils dans la sélection pour notre carte mondiale. Séchez donc vos larmes, puisque justice lui sera ici rendue, et le nom de la Poutinerie Yerevan, qui a vu le jour en Arménie, sera désormais gravé dans nos colonnes. Raffi Elliott et Haïk Kazarian, « deux Montréalais installés en Arménie depuis quelques années et en manque de poutines », ont ainsi ouvert leur établissement inattendu dans ce petit pays. Sur leur menu, où il est précisé que le mot « poutine » n’a rien à voir avec le chef d’État, ils proposent une classique, mais aussi une version arménienne, soit la même base, agrémentée de pastirma et de soujouk, deux charcuteries nationales. Les têtes brûlées peuvent aussi ajouter de la « mayonnaise épicée infernale ».

Poutine y salsa

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE POUTINE & POUTINE Poutine aux piments jalapeños, chorizo et poulet frit

Jean, résidant de Québec, se présente comme un habitué de la capitale colombienne, Bogotá. Vers 2014, dans le quartier historique La Candelaria, une surprise l’attendait au coin d’une rue, sous le nom de « Poutine & Poutine », petit resto rapide visiblement prisé par les étudiants. « Selon ce qu’on m’a raconté sur place, ce commerce aurait été créé par un immigrant italien qui avait découvert la poutine au Québec », rapporte notre lecteur. Dix ans plus tard, l’établissement est toujours ouvert et joue sur une variété d’ingrédients locaux dans ses plats. « Ils remplacent le fromage en grains par de petits cubes de cuajada, un fromage frais local », précise Jean. On y trouve aussi des jalapeños, du maïs, des olives, du chorizo, des cubes de jambon, etc.

Au sommet en Tasmanie

PHOTO FOURNIE PAR NOTRE LECTRICE Florence, fille de notre lectrice Michèle, a eu la joie de pouvoir déguster une poutine une fois au sommet de Cradle Mountain, lieu assez inattendu pour trouver le plat québécois.

Ça, c’est une poutine qui se mérite ! Lors de leur tour du globe, il y a une dizaine d’années, Michèle et sa famille ont rencontré, au Viêtnam, un policier australien. Nouant une amitié, ils se retrouvèrent à Burnie, une ville du nord de la Tasmanie, île où résidait l’officier. Ce dernier est venu cueillir les Québécois au port pour les conduire à Cradle Mountain, un magnifique parc national. « Une randonnée plus tard, nous étions arrivés au sommet, où il y avait un chalet et un restaurant. Nos deux enfants ont pu y prendre une poutine, à leur grand plaisir, étant partis de la maison depuis six mois ! », raconte la mère de famille.

Aruba Matata

PHOTO FOURNIE PAR NOTRE LECTRICE Depuis 2016, deux expatriés servent de la poutine dans l’île confidentielle d’Aruba.

Mme Martel est certes expatriée en Californie, mais c’est dans la petite île d’Aruba, dans les Antilles néerlandaises, qu’elle est tombée sur une belle adresse servant de la poutine. « J’y suis tombée par hasard il y a quelques années, alors qu’ils avaient un petit kiosque secondaire près des grands hôtels. C’était en fait la meilleure poutine que j’ai goûtée à l’extérieur du Canada », jauge notre lectrice. Renseignements pris, le restaurant a été ouvert en 2016 par deux Canadiens qui passaient leurs vacances dans l’île.

On trouve de tout à Dubaï

PHOTO TIRÉE DU SITE TRIPADVISOR La chaîne a pris ses libertés avec les recettes, mais ces poutines semblent toutefois appétissantes.

Vincent et son père, en revenant de Dubaï, aux Émirats arabes unis, ont tiqué en passant devant l’enseigne d’un établissement implanté à l’aéroport international de la ville. « Ce restaurant était spécialisé en poutine seulement, et nous avions beaucoup rigolé en le voyant dans une région du monde qui nous semble être complètement différente côté gastronomique », raconte le voyageur. Et il n’est pas le seul à la servir en ville ! La chaîne internationale New York Fries, située dans une galerie commerciale à deux pas de l’immense tour de Burj Khalifa, en a aussi au menu – et elles semblent très alléchantes. L’entreprise est également implantée en Arabie saoudite et à Oman.

Sur une plage panaméenne

PHOTO FOURNIE PAR NOTRE LECTEUR Poutine et Panamá ? C’est possible.

Fernand, grand amateur de poutine devant l’Éternel, nous écrit de Playa Farallón, au Panamá, où il passe actuellement ses vacances. C’est que son regard a accroché le menu du restaurant Nico’s Beach où figure le plat québécois. « Le restaurant offre une excellente poutine en entrée. La sauce est super bonne, bien meilleure qu’à de nombreux endroits au Québec », indique-t-il.

