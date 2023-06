Le plus grand bateau de croisière au monde bientôt terminé

L'Icon of the seas, un luxueux bateau de croisière mesurant 365 mètres de long arrive bientôt au terme de sa construction sur le chantier naval de Turku (Finlande).

Agence France-Presse

Le navire commandé par Royal Caribbean est destiné à naviguer dans les Caraïbes à partir du début de l'année 2024.

Construit par Meyer Turku, le navire est doté de fonctionnalités de pointe telles que la propulsion au Gaz Naturel Liquéfié et une technologie de piles à combustible.

Selon l'entreprise, le navire est non seulement le plus grand, mais aussi « l'un des plus modernes au monde ».