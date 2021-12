Fragments d’ailleurs II

États-Unis

Escapade à New York

Authentique Harlem

(New York) Les guides sur New York ne chantent pas tous les louanges de Harlem – le Routard en ligne ne l’affiche même pas sur sa carte ! Pourtant, le quartier du nord de Manhattan mérite qu’on le découvre. Berceau de la culture noire à New York, Harlem ne manque pas de lieux à découvrir, pour s’en mettre plein les yeux, les oreilles et la panse. La Presse vous rapporte quelques-uns des trésors de cet ancien village.