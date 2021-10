Chaque année, le magazine Condé Nast Traveler sonde le public pour établir un influent palmarès des destinations et entreprises de voyage internationales (les « Readers' Choice Awards »).

Sylvain Sarrazin La Presse

Le contexte particulier ne l’a pas empêché de décerner ses étoiles pour 2021, avec des dizaines de catégories et sous-catégories, dont voici une sélection.

Le trio de pays les plus intéressants à visiter, selon le public, est le Portugal, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Les Jeux olympiques semblent avoir eu leur effet, puisque Tokyo, Osaka et Kyoto ont été désignées les trois meilleures villes à visiter cette année. Singapour se hisse comme reine des airs, en remportant la palme du meilleur aéroport et en accueillant la meilleure compagnie aérienne, Singapore Airlines.

Du côté des hôtels, pas de catégorie internationale, mais une foule de sous-catégories par continents et pays. Dans la zone Amérique du Nord, le Canada n’est pas représenté, mais un sous-classement spécifique national place en tête l’Oak Bay Beach Hotel de Victoria, tout en consacrant de nombreux hôtels québécois dans les 10 premiers (dont l’hôtel 71 et Le Château Frontenac, à Québec, Le Germain, l’hôtel Gault et le Sofitel Golden Mile, à Montréal, ainsi que le Manoir Hovey, à North Hatley).

Le palmarès fournit également une liste, non classée, d’une vingtaine de nouveaux restaurants remarquables de par le monde. Citons Rongros à Bangkok, Verdant à Tulum, Veronika à New York, Maison à Paris, mais surtout l’établissement danois baptisé… Ark.