Pas toujours facile d’avoir accès à la nature

Ça faisait longtemps que Martin Jolicœur n’était pas allé faire du ski de fond avec son père. C’était le moment idéal, un beau samedi. Le duo s’est d’abord présenté au parc national d’Oka. Il aurait fallu réserver, il ne restait plus de place. Les deux hommes se sont alors déplacés à Mirabel, au parc du Domaine vert. Le paternel avait une « passe » de saison, mais pas le fils. Or, celui-ci est Montréalais et, la fin de semaine, le Domaine vert n’accepte pas les non-résidants.