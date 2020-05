Les clients d’Air Canada dont le voyage a été annulé ne pourront toujours pas être remboursés au comptant, mais auront de nouvelles options. La compagnie a annoncé vendredi que les crédits dont disposent ces clients ayant acheté un billet non remboursable seront maintenant transférables et n’auront pas de date d’expiration. Leur valeur résiduelle pourra aussi être conservée.

Jean-François Codère

La Presse

Le transporteur à la feuille d’érable a ainsi annoncé vendredi que les crédits dont disposent ces clients ayant acheté un billet non remboursable seront maintenant transférables et n’auront pas de date d’expiration. Leur valeur résiduelle pourra aussi être conservée.

Air Canada ajoute aussi une nouvelle option, celle de voir la valeur du billet être transférée en milles Aéroplan, « avec une valeur supérieure de 65 % par rapport au taux normal d’achat de milles ».

« La nouvelle politique de bonne volonté et les options en cas d’annulation sont rétroactives pour tous les clients dont la date initiale de voyage se situe entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021 », précise l’entreprise. Ceux qui ont déjà obtenu un crédit valable pendant 24 mois pourront se prévaloir d’une des deux nouvelles options.

Ajout de destinations

Par la même occasion, Air Canada a donné un aperçu de ce à quoi devrait ressembler son réseau pour cet été. Celui-ci devrait compter 97 destinations, comparativement à 220 l’été dernier.

Au Canada, le nombre de lignes exploitées devrait passer de 34 en mai à 58 en juin. D’autres devraient s’ajouter en août et septembre.

Aux États-Unis, des vols vers six villes américaines reprendront lundi : New York (LaGuardia), Washington (Dulles), Los Angeles, San Francisco, Chicago et Boston. D’autres destinations pourraient être ajoutées à compter du 22 juin, advenant un assouplissement des règles.

À l’international, l’aéroport de Montréal continuera à court terme d’être relié à ceux de Paris, Londres, Francfort et Bruxelles. Athènes, Rome et Genève devraient s’ajouter « en juin et au début de juillet ».