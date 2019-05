 Les aubaines de la semaine : s'évader à bon prix 

Vols, forfaits tout inclus et escapades au Québec. Voici quelques aubaines repérées pour vous.

* Prix en vigueur hier, peuvent changer sans préavis.

Vol

Denpasar, Bali

Vol aller-retour Montréal-Denpasar

960 $ (taxes et frais inclus, avec deux correspondances : Vancouver et Shanghai à l'aller ; Vancouver et Toronto au retour)

Du 30 au 17 octobre

Avec China Eastern

Vol

Bangkok. Thaïlande

Vol aller-retour Montréal-Bangkok

872 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Shanghai)

Du 5 au 28 novembre

Avec Air China

Vol

Kahului, Hawaii

Vol aller-retour Montréal-Kahului

627 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Vancouver)

Du 12 au 24 septembre

Avec Air Canada

Vol

Toulouse, France

Vol aller-retour Montréal-Toulouse

639 $ (taxes et frais inclus, vol direct)

Du 15 au 22 juin

Avec Air Transat

Tout-inclus 7 nuits

Riviera Maya, Mexique

Viva Wyndham Maya (4 étoiles)

Chambre supérieure dans un complexe hôtelier près de Playa del Carmen. Miniclub, deux piscines, deux bars, cinq restaurants.

945 $ par personne, taxes et frais inclus

Du 14 au 21 juin

Avec Sunwing

Tout-inclus 7 nuits

Puerto Plata, République dominicaine

Viva Wyndham V Heavens (4,5 étoiles)

Chambre supérieure dans un hôtel-boutique moderne, pour adultes seulement. Une piscine, trois bars, cinq restaurants.

985 $ par personne, taxes et frais inclus

Du 4 au 11 juin

Avec Sunwing

Forfait

Forfait Du temps avec toutou

Auberge du Lac Taureau, Lanaudière

Nuitée en chambre standard amie des animaux, petit-déjeuner pour deux personnes et accès aux 23 km de sentiers avec un chien.

À partir de 199 $ pour deux personnes accompagnées d'un chien, valable du 15 mai au 21 juin.

Supplément de 50 $ pour une nuitée le samedi